Alcaldía de Cartagena desactiva bloqueo en la Vía del Mar tras diálogo con las comunidades

Para hoy se informó, a través de diversos canales de difusión, que habría bloqueos y manifestaciones en la Vía del Mar, carretera que conecta a la Zona Norte de Cartagena con Barranquilla; sin embargo, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría del Interior, informó que no habrá ninguna situación orden público que afecte la movilidad, tras dialogo con las comunidades.

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Habitantes de Tierra Baja, vereda del corregimiento de La Boquilla, habían convocado a una protesta con cierre total de la vía desde las primeras horas del día, con el propósito de exigir justicia por recientes accidentes viales en el viaducto.

La jornada de este jueves 30 de abril, que había generado expectativa por un anunciado cierre de la Vía del Mar, transcurre sin bloqueos luego de que la Alcaldía de Cartagena lograra acuerdos con las comunidades de la zona norte durante la madrugada. Esto desactivó una protesta que duró pocos minutos y estaba conformada por alrededor de 20 personas.

Tras diálogos sostenidos entre líderes comunitarios y el secretario del Interior, Bruno Hernández, el escenario cambió. El Distrito, en articulación con la Policía Nacional, confirmó que la manifestación fue desactivada y que no se presentan afectaciones en la movilidad sobre este corredor vial que conecta a Cartagena con Barranquilla.

El secretario del Interior, Bruno Hernández, aseguró que la situación está bajo control y que “todo se mantiene en calma”, luego de las conversaciones que se extendieron hasta altas horas de la madrugada con representantes de la comunidad.

Aunque se desactivó el cierre, las autoridades reiteraron su disposición al diálogo como mecanismo para atender las inquietudes de las comunidades y evitar escenarios que impacten la movilidad y el orden público en la ciudad.

El Distrito, a través de dependencias como Interior y el DATT, seguirán en diálogo constante con las comunidades para atender sus necesidades, concertar acuerdos y darle solución a problemáticas.