Alcalde Dumek Turbay anuncia agua potable para Manzanillo

Con una agenda enfocada en resultados concretos y seguimiento a los compromisos pactados con la comunidad, el alcalde Dumek Turbay lideró ayer miércoles la segunda gran mesa de trabajo con habitantes de Manzanillo del Mar, secretarios de despacho y entidades distritales, en la que anunció una serie de acciones estratégicas para mejorar la movilidad, organizar el desarrollo turístico y seguir cerrando brechas históricas en este corregimiento de la zona norte de Cartagena.

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Durante el encuentro, el mandatario reiteró que Manzanillo del Mar es una prioridad para su administración y aseguró que el crecimiento de la zona debe estar acompañado de inversión pública, planeación y soluciones reales para sus habitantes.

“Manzanillo no puede seguir creciendo alrededor suyo mientras su comunidad espera desarrollo. Si esta zona se está consolidando como uno de los sectores con mayor proyección de Cartagena, sus habitantes también tienen que sentir ese progreso en su calidad de vida”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Intervención vial para mejorar la movilidad interna

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la adecuación de varias de las vías más importantes del corregimiento, que serán intervenidas con maquinaria amarilla para mejorar su transitabilidad y facilitar la movilidad de residentes, transporte público y visitantes.

Las calles priorizadas para mejoramiento son:

* Calle del Puerto

* Calle Cartagena

* Calle 13

* Calle 14

* Calle 25 de Diciembre

* Calle Principal

* Calle del Colegio

Estas intervenciones buscan atender una de las solicitudes más reiteradas por la comunidad y mejorar las condiciones de acceso dentro del corregimiento.

“Las calles de Manzanillo tienen que estar a la altura de una comunidad que viene creciendo y de un territorio que tiene enorme potencial turístico. Vamos a intervenirlas porque la movilidad digna también empieza por tener vías transitables y seguras”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Más buses y revisión de horarios para fortalecer el transporte

En respuesta a otra de las principales necesidades expuestas por la comunidad, el alcalde confirmó el fortalecimiento de la operación de transporte público hacia Manzanillo del Mar mediante la incorporación de dos nuevos buses para la ruta de Vehitrans, con la posibilidad de extender el último despacho diario hasta las 7:30 de la noche.

“La conectividad de Manzanillo no puede seguir limitada. Aquí hay estudiantes, trabajadores, madres de familia y adultos mayores que necesitan transporte eficiente y horarios acordes con la realidad de la comunidad. Vamos a mejorar la prestación del servicio”, señaló el alcalde Turbay.

Manzanillo apunta a tener concesión de playa organizada y de alto nivel

Uno de los anuncios de mayor proyección estratégica fue el inicio de la estructuración de una concesión de playa para Manzanillo del Mar, iniciativa con la que el Distrito busca ordenar y profesionalizar la actividad turística del sector, generando empleo y oportunidades económicas para la comunidad.

La propuesta contempla el desarrollo de infraestructura integral para prestación de servicios turísticos, incluyendo baños, carpas, cocina, zonas de atención y organización operativa de playa.

“La visión que tenemos es clara, queremos una playa organizada, bonita, competitiva, con servicios de calidad y donde la comunidad sea protagonista del desarrollo turístico. Manzanillo tiene todo para convertirse en un referente de turismo de playa bien hecho en Cartagena”, explicó el mandatario.

El alcalde informó que en un plazo máximo de 15 días deberá estar definida la hoja de ruta técnica de la iniciativa, la cual contará con articulación de la Dirección General Marítima, cuyo director nacional visitará el sector en los próximos días.

Adicionalmente, se confirmó el regreso del tradicional Festival Gastronómico de Manzanillo, que será reincorporado a la agenda turística distrital luego de cinco años sin realizarse.

Inversión integral en servicios y bienestar comunitario

La jornada también permitió consolidar nuevos anuncios en otras áreas prioritarias para la comunidad, como lo es agua potable con la instalación de nuevas bombas para mejorar presión y continuidad del servicio.

En temas de salud, Manzanillo tendrá una ambulancia nueva para el centro de salud en aproximadamente 45 días. Jornada de vacunación y seguimiento epidemiológico. Caracterización de población con discapacidad para ampliar oferta institucional.

La educación también es tema de prioritario en Manzanillo es por eso que se tendrá el comedor y cocina escolar para sede principal y Villa Gloria en dos semanas. Instalación de gas y adecuaciones en infraestructura educativa.

Manzanillo le apuesta al deporte: nuevo estadio, complejo deportivo y parque infantil transformarán la vida de niños y jóvenes

El deporte también será protagonista en la transformación de Manzanillo del Mar. Durante la jornada de compromisos con la comunidad, el alcalde Dumek Turbay confirmó importantes inversiones en infraestructura deportiva y recreativa que buscan brindar nuevos espacios de formación, integración y desarrollo para la niñez y juventud del corregimiento.

Entre los anuncios más destacados está el avance en el diseño del nuevo parque de Manzanillo, un espacio pensado para el disfrute de las familias y que contará con juegos infantiles para fortalecer la recreación de los más pequeños.

Asimismo, el mandatario informó que la nueva unidad deportiva, ubicada en el anterior predio donde funcionó Maremagnum, llevará el nombre de Sebastián Pérez, en homenaje al joven deportista de la zona que integró la Selección Colombia de Softbol y falleció en las playas de Manzanillo en 2022.

“Queremos que nuestros escenarios deportivos también cuenten historias, que inspiren a nuestros jóvenes y que mantengan viva la memoria de quienes dejaron huella en esta comunidad. Sebastián Pérez representa talento, disciplina y orgullo para Manzanillo”, expresó el alcalde.

Adicionalmente, anunció la reconstrucción total del estadio de béisbol del corregimiento, que será intervenido integralmente para convertirse en un escenario completamente nuevo y moderno, acorde con la tradición deportiva de esta comunidad.

La meta del Distrito es que tanto el nuevo complejo deportivo como el renovado estadio de béisbol estén listos para abrir sus puertas en diciembre de este año.

“Vamos a entregarle a Manzanillo infraestructura deportiva de calidad, porque aquí hay talento de sobra y necesitamos darles a nuestros niños y jóvenes escenarios dignos para que sueñen en grande”, afirmó Turbay.

Seguimiento permanente a compromisos

El alcalde anunció que el próximo 26 de mayo se realizará una nueva sesión de seguimiento para revisar el avance puntual de cada uno de los compromisos adquiridos con la comunidad.

“Aquí no vinimos a prometer, vinimos a cumplir, a poner fechas, responsables y seguimiento. Cada compromiso que hacemos con Manzanillo tendrá revisión pública, porque esta comunidad merece seriedad y resultados”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.