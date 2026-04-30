Afinia y Santa Catalina acuerdan acciones para fortalecer atención y resolver dudas de usuarios

En el marco de su compromiso con el diálogo y la construcción conjunta de alternativas, Afinia, filial del Grupo EPM, participó en una mesa de trabajo con la comunidad del municipio de Santa Catalina, en la que también estuvieron presentes el alcalde municipal y el personero.

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Este espacio permitió escuchar de primera mano las inquietudes de los usuarios, especialmente relacionadas con la facturación del servicio de energía, y avanzar en acuerdos orientados a brindar alternativas que faciliten el acceso, la normalización de deudas y la atención oportuna de los casos particulares.

Como resultado de la jornada, se definieron compromisos como llevar a cabo una jornada especial de atención el próximo miércoles 6 de mayo, en la que los usuarios podrán presentar reclamaciones, resolver inquietudes sobre su facturación, acceder a acuerdos de pago y recibir acompañamiento personalizado. Igualmente se propondrán convenios de pago con cuotas iniciales inferiores al 10% del valor de la deuda, con el fin de facilitar la normalización del servicio y aliviar la carga económica de los usuarios.

Afinia además se comprometió a no realizar suspensiones del servicio hasta después de la jornada de atención, como una medida que prioriza el diálogo y la concertación.

Adicionalmente, Afinia reiteró a la comunidad la importancia de hacer uso de los canales formales para la presentación de reclamaciones, ya que estos permiten realizar revisiones técnicas y comerciales detalladas, garantizando respuestas de fondo y en los tiempos establecidos por la regulación.

La compañía también destacó que continuará desarrollando espacios de diálogo con las autoridades locales y la comunidad, entendiendo que la corresponsabilidad, el pago oportuno del servicio y el uso eficiente de la energía son fundamentales para la sostenibilidad del sistema eléctrico y la calidad del servicio.

Afinia reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con Santa Catalina, promoviendo soluciones reales, cercanas y sostenibles que contribuyan al bienestar de sus habitantes.