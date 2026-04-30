6.000 usuarios beneficiados por trabajos de Aguas de Cartagena en Villa Hermosa y Nelson Mandela

Aguas de Cartagena fortaleció el sistema de acueducto en los barrios Villa Hermosa y Nelson Mandela, con intervenciones en 11 de sus sectores, entre ellos Campo Bello, Las Torres, Nueva Colombia, Los Olivos, Los Pinos, Las Colinas, El Millo, Belén, Los Robles, una parte de Los Deseos y 18 de Enero, beneficiando en total a más de 6.000 usuarios.

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La intervención contempló la instalación de 500 metros de tubería en material polietileno de alta densidad (PEAD) de 355 mm, así como la construcción de cinco sistemas de medición y gestión de presiones en puntos estratégicos de la red.

El proyecto contó con una inversión de $1.670 millones y permitirá estabilizar las presiones en el sistema, reduciendo el riesgo de sobrepresiones que puedan generar afectaciones en la infraestructura.

Como parte de las acciones del proyecto, se realizó el traslado de varios sectores del barrio Nelson Mandela desde la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) El Bosque (Tanque Colinas) hacia la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) El Cerro, como parte del plan de fortalecimiento en la prestación del servicio.

Estas obras hacen parte del plan de gestión e inversión de la empresa para los años 2026 y 2027, en el marco de su estrategia de modernización, que contempla la ejecución de distintas intervenciones en la ciudad orientadas a fortalecer la infraestructura, optimizar la operación del sistema y mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.