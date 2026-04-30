1.870 personas se benefician con nueva dotación para espacios educativos y culturales en Bolívar

La Unidad para las Víctimas entregó mobiliario e instrumentos para fortalecer la educación, el deporte y la cultura en el corregimiento El Níspero, del municipio María La Baja

En El Níspero, la reparación integral se materializa en espacios mejor dotados para el aprendizaje, la cultura y el deporte, gracias a la entrega de mobiliario e instrumentos que fortalecen los escenarios comunitarios.

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La entrega, realizada por la Unidad para las Víctimas a través de la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, beneficia a más de 1.870 personas y contó con una inversión superior a $70 millones.

Esta iniciativa permitirá que niñas, niños, jóvenes y personas adultas desarrollen y fortalezcan sus capacidades en espacios adecuados, promoviendo el aprendizaje, la convivencia y la preservación de sus tradiciones culturales.

Entre los elementos entregados se encuentran tablero metálico, juego de baloncesto con arco para microfútbol, sartenes, recipientes, sillas, muebles, mesas e instrumentos tradicionales como tambor, alegre, llamador y flauta de millo, entre otros.

La dotación hace parte del proyecto “Dotación de mobiliario para la Casa Cultural del corregimiento de El Níspero, en beneficio del Consejo Comunitario de Comunidades Negras MA-MAJARI, en el municipio de María La Baja, Bolívar, en el marco de la Medida N.º 13”.

Con esta entrega se ratifica el compromiso de la entidad con la reparación integral de las comunidades, el fortalecimiento de sus procesos organizativos y culturales, así como con las garantías de no repetición en los Montes de María.