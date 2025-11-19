Zelensky busca paz en Turquía, mientras Trump y Putin estarían estableciendo acuerdo secreto

Diario inglés reveló que Trump dijo a Zelenski que si no acepta condiciones de Putin será destruido. Foto: Getty Images.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este miércoles a Turquía para mantener contactos para impulsar las negociaciones para buscar una salida diplomática a la guerra causada por la invasión rusa.

En principio, estaba previsto que Zelenski se reuniera con el representante especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, aunque según la publicación estadounidense Axios esa su presencia ha sido aplazada.

También medios turcos ponen en duda la presencia hoy en Ankara del estadounidense, aunque no hay ninguna comunicación oficial al respecto.

Ya ayer se confirmó que Rusia no participará hoy en unos contactos en los que se espera hablar sobre los “esfuerzos para establecer un alto el fuego y lograr una solución duradera, en particular en el marco del Proceso de Estambul”, señaló ayer la oficina de comunicación de la Presidencia turca.

EE.UU. estaría negociando directamente con Rusia

Axios ha publicado que EE.UU. está negociando en secreto con Rusia un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra, en el que se abordan las garantías de seguridad para Europa y el futuro de la relación de Washington tanto con Moscú como con Kiev.

Ese plan habría sido negociado entre Witkoff y Moscú sin participación de Ucrania o de las potencias europeas.

“Mañana mantendré reuniones en Turquía. Nos estamos preparando para revitalizar las negociaciones, y hemos desarrollado soluciones que propondremos a nuestros socios”, anunció el presidente ucraniano, antes de iniciar su tercera visita a España.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recibirá a Zelensky con una ceremonia oficial en el Palacio Presidencial a las 13.00 GMT y se espera que los dos ofrezcan posteriormente una rueda de prensa.

“También trabajamos para restablecer los intercambios de prisioneros de guerra y traer a nuestros prisioneros de guerra a casa”, señaló el presidente ucraniano.

El Gobierno ruso ya adelantó ayer que no participará en los encuentros de hoy y que el presidente Vladímir Putin no tiene de momento planes para tener contactos con Witkoff, aunque sin descartar esa posibilidad.

Rusia y Ucrania han mantenido ya este año tres rondas negociadoras en Estambul en las que en las que solo se avanzó en cuestiones humanitarias y canjes de prisioneros, sin acercarse posturas respecto a un alto el fuego.

19 muertos en Ucrania por bombardeos rusos

Rusia bombardeó ciudades de Ucrania con misiles y drones durante la noche, con un saldo de al menos 19 muertos.

Zelenski aterrizó en Ankara por la mañana con el objetivo de reactivar la participación de Estados Unidos en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa iniciada en 2022.

En fotos publicadas por las autoridades, aparecen edificios destrozados, con enormes incendios visibles a través de las ventanas rotas.

“Diecinueve personas murieron como consecuencia de un ataque combinado ruso a gran escala contra la ciudad. Otras 66 personas resultaron heridas, entre ellas 16 niños”, informó el Ministerio del Interior en redes sociales.

Los servicios de emergencia han dicho que los rescatistas “continúan evacuando a personas de los apartamentos bloqueados” y que algunas están “atrapadas bajo los escombros”, por lo que el balance podría seguir aumentando.

Rusia lanzó más de 476 drones y 48 misiles, según la fuerza aérea ucraniana, que destruyó 442 de los aparatos y 41 proyectiles.