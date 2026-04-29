🔴 Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO | Siga la transmisión de la semifinal de la Champions

Atlético de Madrid afronta su duelo de semifinales en la Champions League con un impulso anímico importante, tras imponerse 3-2 al Athletic Club en la más reciente jornada de LaLiga. Este resultado le permite mantenerse dentro del top cuatro del campeonato español.

A pesar de esos altibajos, el equipo dirigido por Diego Simeone se respalda en su experiencia en instancias definitivas del fútbol europeo. El conjunto Colchonero ha superado seis de sus últimas siete semifinales en competiciones , incluida una frente al Arsenal, lo que refuerza su confianza de cara a una nueva oportunidad de alcanzar la final.

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Por su parte, el Arsenal también llega con sensaciones divididas. El equipo londinense recuperó recientemente el liderato de la Premier League tras vencer 1-0 al Newcastle, pero ese resultado representa solo su segunda victoria en los últimos siete compromisos oficiales, periodo en el que además registra un empate y cuatro derrotas.

Sin embargo, su rendimiento en Champions League ha sido notable. Los Gunners disputan por primera vez en su historia dos semifinales consecutivas del torneo, luego de una fase de grupos perfecta con ocho victorias en ocho partidos y una ajustada clasificación frente al Sporting en cuartos de final, con un global de 1-0.

El Arsenal, además, está muy cerca de igualar su mejor racha invicta en competiciones europeas (10 victorias y 2 empates), y su desempeño como visitante ha sido clave en esta campaña: cinco triunfos en seis salidas, con un empate, lo posicionan como un rival peligroso fuera de casa.

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