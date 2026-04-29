Somos Barú lanzó campaña de apadrinamiento para combatir el analfabetismo en el corregimiento

De acuerdo con cifras del censo de población 2023, el 7,5% de la población no sabe leer ni escribir, una brecha que limita oportunidades individuales y el desarrollo del territorio. Ante esta realidad, Somos Barú desarrolla el programa Letra Viva, con más de 200 participantes, con un enfoque integral que no solo enseña a leer y escribir, sino que fortalece habilidades esenciales para la vida, la autonomía y la participación en la comunidad.

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Voces que se escriben con ´puño y letra´

Karen López tiene 13 años y su relato dice todo: “En Letra Viva he aprendido muchas cosas, porque antes me equivocaba al escribir y ahora he mejorado más mi forma de hablar, mi forma de leer, ya no leo tan rápido, ahora leo fluido. Antes no sabía por dónde empezar un cuento, ahora lo puedo hacer y hasta la facilidad de imaginarme las cosas que leo”.

Por su lado, Mara Martínez de 43 años, explica que su experiencia en el programa ha sido de bastante aprendizaje. “Ha sido muy lindo y de gran felicidad, porque son cosas nuevas en mi vida. Nunca es tarde para aprender, tengamos la edad que tengamos, tenemos que aprender para ser alguien en la vida”.

“Me gustan las clases de Letra Viva, porque me enseñan a escribir, a leer y muchas cosas más como dinámicas, a memorizar y a escribir más fluido, más rápido. Todo lo que aprendo es importante para ser una profesional y nos sirve para la vida y para tener muchos empleos”, expresó Isabella Perilla de 12 años.

La directora de la Asociación, manifestó que: “Leer y escribir no solo transforma vidas individuales, también transforma territorios enteros. En este contexto, surge la campaña “Apadrina una Letra Viva”, que permitirá consolidar la formación continua, el acompañamiento psicosocial y la atención personalizada a niños, jóvenes y adultos, dándoles la oportunidad de acceder al conocimiento y construir sus propias historias.

¿Cómo vincularse a la campaña?

Cualquier persona interesada, puede apadrinar un niño por el valor de $160.000 mil pesos mensuales o pagar una cifra anual de $1.920.000 mil pesos. Con esto los niños recibirán formación personalizada de lunes a viernes.