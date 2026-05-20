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20 may 2026 Actualizado 16:25

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Internacional

El negociador iraní acusa a EE.UU. de buscar reactivar la guerra mientras siguen las conversaciones

Qalibaf, presidente del Parlamento y cara visible de las negociaciones con Washington, advirtió que EE.UU. sigue esperando “la rendición de la nación iraní” pese a los contactos diplomáticos.

El negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf llamó a la Casa Blanca a aceptar el plan de paz para Oriente Medio luego de que Donald Trump calificara la propuesta como “inaceptable”. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf llamó a la Casa Blanca a aceptar el plan de paz para Oriente Medio luego de que Donald Trump calificara la propuesta como “inaceptable”. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf llamó a la Casa Blanca a aceptar el plan de paz para Oriente Medio luego de que Donald Trump calificara la propuesta como “inaceptable”. (Foto: Caracol Radio / Getty)

EFE

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El presidente del Parlamento iraní y principal negociador con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que Estados Unidos está tratando de reactivar la guerra y que sigue esperando que la república islámica se rinda.

“Las maniobras del enemigo, tanto abiertas como clandestinas, demuestran que, a pesar de la presión económica y política, no ha abandonado sus objetivos militares y busca iniciar una nueva guerra”, declaró Qalibaf en un mensaje de audio difundido por los medios de comunicación iraníes.

“Un seguimiento minucioso de la situación en Estados Unidos refuerza la posibilidad de que sigan esperando la rendición de la nación iraní”, añadió.

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