Rubio invita a los cubanos a construir una “nueva Cuba”

El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante una reunión con ejecutivos de petróleo y gas en la Sala Este de la Casa Blanca el 9 de enero de 2026 en Washington D. C. FOTO: Alex Wong/Getty Images

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, publicó un mensaje en video de unos cinco minutos, en coincidencia con el aniversario de la primera toma de posesión de un presidente elegido demócraticamente en el país caribeño, una fecha que el Gobierno cubano no conmemora.“En un día como hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente.

Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables”, dijo Rubio en referencia a la aguda crisis humanitaria y económica que sufre la nación, agravada por el actual bloqueo de crudo de Estados Unidos.

Insistió en que “la verdadera razón” por la que los cubanos “no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares” y acusó al conglomerado empresarial militar Gaesa, fundado por el expresidente Raúl Castro, de enriquecerse mientras el pueblo sufre.

También advirtió que cuando acabó el subsidio de petróleo de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por Washington en enero pasado, la élite militar compra combustible para su uso particular mientras pide “sacrificios”, aunque sin hacer alusión a la orden de Trump de impedir la llegada de crudo al país.

“El presidente Trump ofrece una nueva vía (de relaciones) entre EE.UU. y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante”, dijo Rubio al mencionar los ejemplos de los cercanos Jamaica, República Dominicana y Bahamas.

Según resaltó, “actualmente lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan el país”.

El mensaje de Rubio llega en medio de renovadas presiones de Washington contra La Habana, amenazas de Trump de que se hará con el control de la isla de “una manera u otra” y sanciones contra el liderazgo cubano y Gaesa.

Además, se espera que este miércoles el Departamento de Justicia acuse formalmente al expresidente Raúl Castro, de 94 años, en un caso relacionado con el derribo de aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

Este anuncio tendría lugar en medio de la conmemoración del 20 de mayo en Miami por el exilio cubano, que reivindica la fecha como el Día de la Independencia de la isla, a pesar de que el Gobierno de la isla comunista no lo conmemora y lo considera el inicio de una república tutelada por Estados Unidos.