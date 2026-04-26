SENA inaugura “Zajuna Campo”, la vitrina campesina que conecta con clientes en Norte de Santander

EDUCACIÓN

Con una inversión cercana a $1.500 millones, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) puso en marcha la primera Tienda de Carreteras “Zajuna Campo”, una estrategia que busca reducir la intermediación y permitir que los campesinos comercialicen directamente sus productos.

La iniciativa, ubicada en la sede agropecuaria del Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero en El Zulia, área metropolitana de Cúcuta, pretende convertirse en un punto de encuentro entre la producción campesina y los consumidores.

Claudia Forero, directora de Formación Profesional del SENA, explicó el alcance del proyecto.

“Zajuna Campo, tienda de carretera, es una estrategia que busca generar un espacio en donde los procesos formativos, los procesos que se generan en el campo tengan una confluencia y puedan generar competitividad y desarrollo productivo tecnológico”, indicó sobre esta iniciativa.

Cortesía Sena. Ampliar Cortesía Sena. Cerrar

Expectativa en Norte de Santander

Lo cierto es que la apertura de este espacio ha generado expectativas entre las comunidades rurales. Maricel Melano, embajadora de la mujer campesina en Norte de Santander, destacó el impacto de la iniciativa para las más de 85 asociaciones vinculadas.

“Esto es grandioso. Esto es lo más maravilloso que ha hecho el SENA, ahora con estas tiendas Zajuna, si el Gobierno le ha apuntado a algo maravilloso, ha sido precisamente a esto: a fortalecer al SENA para que llegue a las mujeres del campo, a esos campesinos, para que tengan estas grandes oportunidades”.

En la tienda se podrán encontrar productos como frutas, verduras, hortalizas, lácteos, café, cacao, miel y artesanías, todos comercializados directamente por productores de municipios como Pamplona, Tibú, Ocaña, Ábrego y Villa del Rosario, entre otros.

El director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, subrayó que este modelo se replicará en otras regiones del país.

“La intención es que todo el programa de CampeSENA, toda esa formación que se le da al campesinado, sobre todo en Agroecología pueda ser comercializada en este tipo de instalaciones”, indicó desde la región de Norte de Santander.

Jorge Eduardo Londoño, director del SENA. Ampliar Jorge Eduardo Londoño, director del SENA. Cerrar

Además de la venta de productos, “Zajuna Campo” ofrecerá ruedas de negocio, espacios de innovación como ambientes de Agricultura de Precisión y Chocolatería, y acompañamiento a través de Tecnoparque para fortalecer las unidades productivas, incluyendo el acceso a registros sanitarios.