Protestas en Santa Catalina se mantienen por falta del fluido eléctrico

Ante las protestas registradas ayer y hoy por presuntos cobros excesivos en el servicio de energía en el municipio de Santa Catalina, Afinia, filial del Grupo EPM reitera su compromiso con el diálogo abierto, la escucha activa y la atención oportuna de las inquietudes de los usuarios.

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Debido a los bloqueos y dificultades de movilidad presentados el día de ayer, no fue posible el desplazamiento del equipo al sitio. No obstante, durante la jornada de hoy, y pese a que nuevamente se registraron afectaciones en la movilidad, la empresa realizó todos los esfuerzos para acercarse a la comunidad.

Como resultado de esta gestión, se ha concertado la realización de una mesa de trabajo para mañana a las 9:00 a.m. en la Casa Campesina del municipio de Santa Catalina, en la que participarán representantes de Afinia, la Alcaldía Municipal, la Personería y voceros del paro, con el objetivo de escuchar y analizar de manera integral las inquietudes relacionadas con el servicio.

Es importante señalar que, aunque en el día de hoy un integrante del equipo de gestión social y del área comercial hizo presencia en la zona para conocer de primera mano la situación, no fue posible avanzar en una concertación, teniendo en cuenta que la comunidad manifestó no aceptar la atención individual a través de los canales de servicio al cliente, al considerar que la situación expuesta afecta a todo el municipio.

Afinia reitera su disposición permanente al diálogo y a la construcción conjunta de soluciones, e invita a la comunidad a privilegiar los espacios de concertación y evitar las vías de hecho, que afectan la movilidad y el bienestar general.