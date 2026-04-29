Procuraduría formula cargos a exalcalde de Toca por omitir declaración de bienes

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Toca, Boyacá, Segundo Crisanto Ochoa Díaz, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones legales durante el periodo 2020-2023. Según el ente de control, el exmandatario habría incumplido con la presentación de las declaraciones de bienes y rentas, así como de conflictos de interés, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja, la conducta investigada se habría extendido desde el momento de su posesión hasta la finalización de su mandato, configurando una posible falta disciplinaria de carácter continuo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. El organismo señaló que la omisión comprometería deberes esenciales de transparencia exigidos a los servidores públicos.

El pliego de cargos advierte que, en su calidad de funcionario de elección popular, Ochoa Díaz estaba obligado a presentar esta información al inicio de su gestión, actualizarla anualmente y reportarla al momento de su retiro. La falta fue calificada provisionalmente por el Ministerio Público como leve a título de culpa gravísima, lo que dará paso al desarrollo del proceso disciplinario correspondiente.