Policía capturó dos presuntos sicarios del Clan del Golfo en Bolívar

En un contundente golpe contra el crimen organizado, la Policía Nacional de Colombia, a través del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), logró la captura de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en el municipio de Zambrano, Bolívar.

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El procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje y control territorial, cuando uniformados interceptaron a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Durante la requisa, las autoridades hallaron en su poder 28 cartuchos de munición de calibres 7.62 y 5.56, sin la documentación que acreditara su legalidad. En el operativo también fueron incautados dos teléfonos celulares y se procedió a la inmovilización de una motocicleta marca Bajaj, línea Bóxer.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Tras la verificación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), se estableció que uno registra seis anotaciones judiciales: tres por tráfico de estupefacientes entre 2013 y 2014, y tres por homicidio entre 2024 y 2025. Por su parte, el otro presenta tres anotaciones por porte y tráfico de estupefacientes en los años 2020 y 2023.

De acuerdo con información de inteligencia y fuentes humanas, ambos sujetos serían presuntos integrantes de la subestructura Nicolás Urango Reyes del Clan del Golfo, con injerencia en la subregión de los Montes de María. Además, se logró establecer que habrían llegado hace aproximadamente una semana a Zambrano con el objetivo de ejecutar acciones de sicariato, tanto en este municipio como en Magangué.

Este resultado operativo representa un avance significativo en la prevención de homicidios selectivos y en la contención de las estructuras criminales que delinquen en la región.

“Con este operativo logramos anticiparnos a acciones criminales que pretendían afectar la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Seguimos actuando con contundencia para debilitar estas estructuras y garantizar la seguridad en el departamento”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.