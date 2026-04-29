Parque Heredia escogió nueva JAC: Rafael Quiroz fue elegido presidente

La comunidad de Parque Heredia eligió una nueva Junta de Acción Comunal (JAC), marcando un hito en la participación ciudadana del sector. Con una propuesta innovadora, incluyente y construida desde el territorio, la Plancha #1 resultó ganadora, consolidando un liderazgo basado en la juventud, la formación académica y la experiencia comunitaria.

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La nueva dignidad comunal queda conformada por Rafael Quiroz, comunicador social, como presidente; Daniel Herrera, abogado, como vicepresidente; y Carolina Pérez, líder social con más de 30 años de experiencia, como secretaria. Este equipo representa la unión entre nuevas ideas, formación académica y trayectoria al servicio de la comunidad.

La campaña se destacó por su enfoque participativo y metodológico. A través de recorridos casa a casa en los conjuntos residenciales, se realizó un diagnóstico directo con la comunidad mediante encuestas, permitiendo identificar las principales necesidades del territorio y construir propuestas reales, basadas en lo que verdaderamente urge en Parque Heredia.

Asimismo, el deporte fue utilizado como herramienta de integración para atraer a la juventud, acompañado de una estrategia creativa en redes sociales, incluyendo TikTok, logrando una conexión cercana con distintos sectores de la comunidad.

La nueva Junta de Acción Comunal anuncia que en los próximos días convocará a una gran jornada de participación social, con el propósito de construir colectivamente la nueva ruta de trabajo del barrio. Este proceso incluirá la recopilación de información, escucha activa y construcción conjunta de soluciones, reafirmando el compromiso con una gestión abierta, participativa y transparente.

“Hoy, en Parque Heredia, gana la juventud, gana la academia y gana la experiencia. Gana la comunidad”, dijo la nueva JAC.