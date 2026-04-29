Observatorio Inmobiliario de Cartagena estrena mapas y datos estratégicos para el mercado local

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, la Secretaría de Hacienda y el gestor catastral AMB Catastro Cartagena, presentó las nuevas herramientas digitales del Observatorio Inmobiliario, una apuesta por brindar información estratégica y actualizada sobre el comportamiento del mercado en la ciudad.

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Esta plataforma permite a la ciudadanía tener datos clave para realizar compras e inversiones informadas, con indicadores que reflejan la realidad del sector inmobiliario. A través de su sitio web, los usuarios pueden conocer el estado de las propiedades, comparar zonas y entender las tendencias que han marcado el desarrollo urbano en los últimos años.

En www.catastrocartagena.ambq.co ya están disponibles seis mapas interactivos y tres boletines especializados que consolidan información clave del mercado en Cartagena. Estas herramientas permiten analizar, de forma dinámica y geográfica, variables como la oferta de ventas y arriendos, las compraventas, las licencias de construcción, la edificabilidad y los valores del suelo catastral, facilitando la identificación de oportunidades y tendencias en distintos sectores de la ciudad.

El Observatorio Inmobiliario cumple un papel fundamental al recopilar y analizar datos de manera constante, proporcionando información precisa sobre precios, demanda y comportamiento del mercado. Además, pone a disposición herramientas accesibles que facilitan la toma de decisiones tanto para ciudadanos como para inversionistas, al tiempo que contribuye al crecimiento ordenado de Cartagena mediante el respaldo a políticas públicas y procesos de planificación urbana basados en evidencia.

“Para la Administración Distrital, esta herramienta constituye un instrumento técnico de soporte para la toma de decisiones en materia inmobiliaria de manera informada , en línea con una planificación a largo plazo, basada en evidencia y el ordenamiento territorial responsable ”, señaló Emilio Molina, secretario de Planeación Distrital

Como parte de su oferta informativa, el Observatorio también dispone de tres boletines técnicos que profundizan en la dinámica del sector: el análisis de compraventas en el periodo 2020–2025, el estudio de la dinámica de ventas inmobiliarias en la ciudad y el análisis del comportamiento del mercado de arriendos en 2025. Estos documentos amplían la lectura del mercado con información clave para la toma de decisiones.

“El Observatorio Inmobiliario es una fuente confiable de información para el análisis territorial, la planificación urbana y el seguimiento al comportamiento del mercado inmobiliario en Cartagena de Indias. Este ejercicio especializado se entrega a la comunidad en correspondencia con la confianza depositada por el alcalde Dumek Turbay”, señaló Libardo García, director del AMB Catastro Cartagena.

De igual forma, se destaca la distribución del uso del suelo en Cartagena, donde el 83,47% de los inmuebles tiene destinación habitacional, seguido por lotes con un 8,35% y el uso comercial con un 5,01%. En menor proporción se encuentran los predios rurales con un 1,52% y otros usos que representan el 1,65%.

Con estas herramientas, Cartagena avanza hacia una ciudad para todos y cercana, donde cualquier ciudadano —desde quien busca su primera vivienda hasta quien proyecta una inversión— puede entender mejor el territorio y tomar decisiones con mayor confianza.