Médicos especialistas del Hospital Federico Lleras suspenden paro programado para el primero de mayo

Tolima

Médicos especialistas del hospital Federico Lleras de Ibagué llegaron a un acuerdo con las directivas de la entidad y suspendieron el paro programado para el próximo primero de mayo por la falta de pago de los servicios prestados en los últimos cinco meses.

Según el médico especialista, Harold Trujillo, se llegó a un acuerdo entendiendo la situación por la que está pasando en el país con el incumplimiento de los giros de las EPS.

“Llegamos a un acuerdo adecuado, a partir del primero de mayo no se suspenderán las actividades de consulta externa y cirugías programadas como se habían planteado, reconocemos el esfuerzo que han hecho las directivas para conseguir los recursos para garantizar el pago de los especialistas”, dijo Trujillo.

El médico internista resaltó que fue un diálogo respetuoso en el que se escucharon los requerimientos de los profesionales de la salud, esto en búsqueda que la atención a los usuarios no se vieran afectados.

“El sistema de salud tiene un problema de flujo de recursos por las deudas importantes que tienen las EPS hacia la institución, la más importante es la Nueva EPS que se encuentra en un proceso de intervención por el Estado”, destacó.

Con este acuerdo los médicos especialistas no suspenderán la atención de citas de consulta externa y las cirugías programadas el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.

“Todos los especialistas estamos comprometidos con la institución, para nosotros es el centro asistencial más importante en salud de todos los tolimenses, pero también somos conscientes que el flujo de caja tiene que ser adecuado y constante porque tenemos compromisos personas y hay que cumplirlos”, puntualizó.

Las directivas del Hospital Federico Lleras Acosta se comprometieron a seguir gestionando los recursos para poder tener los insumos óptimos y poder cumplir con las obligaciones económicas con los médicos especialistas.