“Mangostino de Mariquita” recibe oficialmente la denominación de origen de la SIC

Tolima

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, lideró el acto de entrega de los signos distintivos que otorgan oficialmente la Denominación de Origen del “Mangostino de Mariquita” y la marca colectiva “Mariquita, Capital Frutera de Colombia”.

La medida reconoce la calidad, reputación y condiciones geográficas únicas que ofrece el norte del Tolima para el cultivo de la llamada “fruta de los dioses”. Para Marta Lucía Amaya, alcaldesa de Mariquita, este reconocimiento funciona como una “sombrilla” protectora para los productores locales.

“Es un evento muy significativo que impacta directamente en la economía de nuestro municipio y del territorio. Es un aporte fundamental para que Mariquita siga siendo una tierra imperdible en el norte del departamento”, señaló la mandataria durante el evento.

Por su parte, la superintendente Rusinque destacó los beneficios que traerá para el mangostino y sus productores la Denominación de Origen. Es la número 13 que se otorga a un producto agrícola en el país.

“No solamente estamos buscando unas mejores condiciones de comercialización y acceso al mercado de este producto, sino un desarrollo sostenible alternativo, que fortalezca un turismo sostenible en torno a ese desarrollo productivo agroindustrial, que a través de este tipo de reconocimiento buscamos garantizar en el país, y en este caso en el Tolima”, destacó Rusinque.

De otro lado, Paola Acero, presidenta de la Asociación de Productores y Exportadores de Mangostino (Asomangostino) y representante de Exotigourmet, expresó la satisfacción del gremio ante este logro.

“Estamos celebrando porque esto significa desarrollo real para nuestra región. Invitamos a todos a que consuman mangostino y vivan la experiencia única que ofrece San Sebastián de Mariquita”, acotó.

La protección de la denominación de origen asegura que solo la fruta cultivada en esta zona específica, bajo procesos tradicionales y estándares de calidad rigurosos, pueda utilizar el nombre de “Mangostino de Mariquita”, evitando así imitaciones y otorgando un valor agregado que potencia la competitividad del campo tolimense.