Ladrones asesinan a trabajador para robarle en un corresponsal bancario en Mariquita, Tolima

Tolima

Como Andrés Felipe Escobar, de 38 años, fue identificado el trabajador de una empresa de comunicaciones que fue asesinado el martes 28 de abril en medio de un robo registrado en un corresponsal bancario del barrio El Carmen, en Mariquita, norte del Tolima.

El lamentable episodio se registró hacia las 2:55 de la tarde, cuando dos hombres en una motocicleta llegaron hasta las inmediaciones del establecimiento comercial. Uno de ellos descendió de la motocicleta, mientras el otro se acercó al trabajador, quien se encontraba en el ingreso del corresponsal bancario, donde le disparó, al parecer, para robarle el dinero que había retirado.

“En las últimas horas se registró un lamentable hecho en el municipio de San Sebastián de Mariquita, donde una persona perdió la vida tras resultar gravemente herida con arma de fuego, al parecer en medio de un hurto”, precisó el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

En imágenes de cámaras de seguridad se observa el momento en el que el delincuente le dispara al trabajador y huye en la motocicleta junto a su cómplice, al parecer con un botín de 7 millones de pesos. Por su parte, la víctima quedó tendida sobre el andén y murió minutos después por la gravedad de las heridas.

“Ante esta situación, la institución hace un llamado especial a la comunidad para que brinde información que permita identificar y ubicar a los responsables de este crimen. Cualquier dato, por mínimo que sea, puede ser fundamental para avanzar en la investigación. Invitamos a los ciudadanos a comunicarse a través de la línea 123 o con la patrulla de policía más cercana, garantizando absoluta reserva”, pidió el oficial.

Según versiones iniciales, la víctima planeaba comprar una motocicleta con el dinero retirado en el corresponsal bancario.