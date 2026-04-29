Inician las obras de la vía hacia El Salado en Ibagué: se invierten $35.000 millones

Ibagué

Este miércoles iniciaron las obras de intervención sobre la avenida Ambalá hasta El Salado, uno de los proyectos de infraestructura vial más esperados en Ibagué, especialmente por los 90 mil habitantes de la comuna Siete, debido al pésimo estado en el que se encuentra la vía.

Entre las actividades a desarrollar por la Administración Municipal se encuentran el cambio y la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, la modernización de luminarias y la instalación de paraderos en la avenida Ambalá.

Además, en el tramo de la calle 103 a la 125 se llevará a cabo la pavimentación, así como la instalación de andenes y sardineles, entre otras obras de urbanismo.

En el proyecto, la Alcaldía invierte alrededor de 35 mil millones de pesos para el tramo que le corresponde. Lo demás será responsabilidad de la Gobernación del Tolima, con inversiones por 29 mil millones de pesos.

“Muy contenta porque hoy arranca un sueño de más de 35 años, desde cuando anhelábamos tener esta avenida Ambalá en las mejores condiciones. Hoy es un día fundamental para nosotros y queremos pedirle a la comunidad, a los vecinos, a los ibaguereños, que tengamos tolerancia y un poco de paciencia mientras se desarrollan las obras”, dijo Marleny Sánchez Rentería, líder de Villa Martha, en la comuna 7.

La fase que le corresponde a la Alcaldía se dividirá en dos lotes, con plazos de entre 10 y 14 meses. Sin embargo, se espera agilizar obras en algunos tramos para intentar finalizar cuanto antes el proyecto.

Por su parte, Álvaro López, líder de ese mismo sector, manifestó estar muy agradecido por el inicio de esta obra, “que en un principio nos va a traer un poquito de incomodidades, pero en el futuro va a ser una bendición. Hay que tener un poco de paciencia por los trancones, pero esto es en beneficio de nuestra comunidad y de toda Ibagué”.

Movilidad

Debido al inicio de las obras, la avenida Ambalá permanecerá cerrada entre las calles 103 y 113, razón por la cual se implementó un Plan de Manejo de Tráfico para garantizar la movilidad en la zona.

Los conductores que se movilizan desde El Salado hacia el centro de la ciudad tendrán dos alternativas para conectar con la carrera Quinta: llegar hasta las calles 113 o 115 y girar a mano izquierda para tomar la carrera Quinta.

Asimismo, se habilitó la calle 113, a la altura de Surtiplaza, en doble sentido, con el fin de agilizar la movilidad y mejorar el flujo vehicular.

“Importante indicar a cada uno de los conductores tomar vías alternas, con el objetivo de no congestionar la zona y conservar un adecuado tránsito”, concluyó Ricardo Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad.