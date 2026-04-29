Gobierno Turbay consolida autonomía de género: Cartagena es Violeta impacta a más de 1.100 mujeres

En Cartagena, cada vez más mujeres están dando el paso hacia la independencia económica a través del emprendimiento y la generación de ingresos. Lo que antes representaba una barrera, hoy se transforma en oportunidades reales gracias a la oferta institucional del Gobierno Distrital.

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Durante 2025, más de 250 mujeres fueron beneficiadas con procesos de formación, entrega de activos productivos y capital semilla, fortaleciendo sus capacidades para iniciar o consolidar sus negocios y avanzar hacia proyectos de vida sostenibles.

Estos resultados hacen parte de una estrategia liderada por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y la Oficina de Gestión Social, bajo la orientación de la gestora social Liliana Majana, enfocada en brindar herramientas reales a mujeres en condición de vulnerabilidad para que puedan generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

A través de Impulso Violeta, orientado al fortalecimiento de habilidades productivas, y Echa pa’lante, una estrategia de emprendimiento inclusiva, la Alcaldía Mayor de Cartagena ha ampliado las oportunidades para que más personas accedan a procesos de formación, acompañamiento y apoyo financiero, con una alta participación de mujeres.

En el caso de Echa pa’lante, cerca de 60 jóvenes han sido impactados mediante formación en áreas como finanzas, marketing digital y estructuración de negocio, además de acceso a microcréditos y entrega de activos productivos, lo que ha permitido fortalecer sus unidades de negocio.

“Participar en Echa pa’lante me permitió fortalecer mis conocimientos en finanzas, marketing digital y estructura de negocio. Gracias a este proceso, pude participar en el Mercadito Navideño en la Plaza de los Coches, lo que me dio mayor visibilidad y me ayudó a crecer”, relató Giselle Alvis, creadora de M&R Accesorios.

“Hoy, mi emprendimiento tiene más reconocimiento y sigo trabajando para hacerlo más grande”, añadió.

De manera complementaria, las beneficiarias de Impulso Violeta han recibido formación práctica en áreas como gastronomía, belleza —incluyendo manicure, pedicure, cejas, pestañas y trenzas—, masajes y servicios de mesa y bar, lo que les ha permitido no solo aprender un oficio, sino también estructurar y proyectar sus emprendimientos.

“Gracias a Impulso Violeta tuve la oportunidad de formarme en el área de gastronomía, donde no solo aprendí a cocinar, sino a estructurar y hacer crecer un negocio. Hoy ese proceso me permitió generar ingresos y empezar a construir mi propio emprendimiento”, aseguró Eliana Flórez.

“Este es un programa serio, que realmente le cumple a las mujeres y nos ayuda a salir adelante. Hoy tengo mi negocio y quiero seguir creciendo para cumplir mis sueños”, agregó.

De acuerdo con la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, estos avances hacen parte de la macroestrategia Cartagena es Violeta, que en lo corrido del Gobierno del alcalde Dumek Turbay ha impactado a más de 1.100 mujeres con procesos de formación, empleabilidad y acompañamiento.

“Reconocemos a la mujer como motor de desarrollo de la ciudad. Por eso hemos fortalecido programas de generación de ingresos y oportunidades que les permitan avanzar hacia su autonomía económica”, afirmó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación y Desarrollo Social.

Las beneficiarias hacen parte, además, de una red de apoyo liderada por la Oficina de la Mujer, que les permite acceder a espacios de visibilización y comercialización en ferias y eventos de ciudad, en articulación con entidades como Corpoturismo y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), así como en escenarios estratégicos como el Parque Espíritu del Manglar.