Formulan cargos a exfuncionario de la Alcaldía de Cajamarca que trabajó estando condenado

Tolima

Caracol Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a Jaiver Arturo Pachón Reina, quien se desempeñó en el 2024, como director de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Cajamarca, Tolima.

La entidad de control le reprocha al investigado haber aceptado y ejercido el cargo por más de cuatro meses, pese a estar presuntamente inhabilitado por una condena impuesta en 2011.

Pachón Reina fue condenado a 13 años de prisión como coautor de los delitos de tortura agravada y lesiones personales en concurso homogéneo, decisión que se adoptó en el año 2011.

Ante esta situación, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó provisionalmente la conducta como falta gravísima, presuntamente cometida a título de dolo.

Finalmente, la entidad indicó que el investigado podrá ejercer su derecho de defensa y contradicción dentro del proceso disciplinario, en el marco de las garantías constitucionales y legales.