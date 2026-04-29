Familias Emberá Katío que se encontraban en Ibagué retornarán al Chocó este 30 de abril

Ibagué

Caracol Radio conoció que este jueves 30 de abril se hará el retorno a Bagadó, Chocó de las 13 familias Emberá Katío que se encontraban en el Cam de la Pola de Ibagué desde hace varios meses, en este lugar esperaban que la Unidad de Víctimas les cumpliera con este proceso.

Precisamente la Unidad de Víctimas estará a cargo de la logística de este retorno esperado por las familias indígenas y por la comunidad del barrio La Pola que constantemente denunciaban la compleja situación que se presentaba en la comuna uno.

En diálogo con Caracol Radio la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Claudia Aristizábal, afirmó que tuvo efecto la reunión que se cumplió hace unas semanas en Bogotá en la Unidad de Víctimas en la que esta entidad se comprometió a trasladar a estas familias.

“No confirman que el retorno digno de la población Emberá se va a realizar este jueves 30 de abril, son 13 familias de esta comunidad Emberá Katío que permanecen en la Pola”, dijo Aristizábal.

Este sería el último grupo de esta comunidad que viaja a Bagadó, Chocó luego de un largo proceso que se desarrolló entre la Alcaldía de Ibagué y la Unidad de Víctimas.

“En el mes de diciembre del año 2025 se había hecho un traslado de 17 familias que estaban a cargo del municipio quedando 13 a cargo de la Unidad de Víctimas que salen hacia Chocó esta semana”, resaltó la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario.

La funcionaria resaltó que uno de los puntos que generó la demora en el traslado de las familias tiene que ver con un paro armado que se presentó en el Chocó, lo que dificultó la ubicación en su territorio de los indígenas Emberá Katío.

“Ellos son víctimas del conflicto armado en nuestro país, desde la Alcaldía tuvimos todo el compromiso de la garantía de sus derechos de estas comunidad y del bienestar de cada uno de los integrantes de las familias”, puntualizó Claudia Aristizábal.