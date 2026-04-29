EPA Cartagena rechaza quema indiscriminada de siembra en el separador vial de El Pozón

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Establecimiento Público Ambiental (EPA), rechaza la quema indiscriminada realizada en el separador vial ubicado en el barrio El Pozón, donde se pudo evidenciar la afectación en la zona verde tras una visita de vigilancia y control realizada por la autoridad ambiental.

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Durante el recorrido se hallaron residuos de combustibles, lo que generó pérdida total y parcial de la cobertura vegetal calcinada, afectación del paisaje urbano y riesgo de erosión del suelo en un área de 3.040 m². Además, se identificaron 63 árboles deteriorados y tres talados con daños irreparables.

Así mismo, se evidenciaron síntomas de estrés térmico, necrosis foliar, carbonización de tejidos y daños estructurales en las plantas, lo que compromete su recuperación fisiológica y aumenta el riesgo de mortalidad.

De acuerdo con la inspección realizada, las quemas no estarían relacionadas con causas naturales, sino con la intervención humana.

Frente a esto, el director del EPA, Mauricio Rodríguez Gómez, sostuvo que: “Es muy triste encontrarnos con escenarios como estos, donde manos perversas queman y destruyen estos jardines, estas áreas donde, por ejemplo, aquí en el barrio El Pozón, habíamos sembrado más de 700 árboles, que ahora se encuentran en esta penosa situación luego de este evento de quema”.

Rodríguez Gómez también señaló que el compromiso es recuperar el espacio, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía para que se apropie y proteja estos espacios ambientalmente recuperados.

Para mitigar el impacto causado, desde el EPA Cartagena se estarán realizando las siguientes acciones:

1. Intervención técnica para estabilizar el suelo y reducir los riesgos asociados.

2. Retiro de árboles o ramas quemadas que representen riesgo de caída.

3. Jornada de recuperación de la zona, incluyendo el rescate de los 63 árboles afectados y la reforestación con especies nativas.

4. Jornada de limpieza con el operador de aseo que presta servicio en la zona, para retirar residuos sólidos, escombros y material vegetal afectado.

5. Aplicación de compost que aporte microorganismos benéficos de forma inmediata.

6. Poda de ramas secas para estimular el rebrote y evitar la tala, si el tejido de los árboles aún se encuentra vivo.

7. Campañas de sensibilización comunitaria para prevenir quemas.

8. Investigación y sanción a los responsables, de acuerdo con la normatividad ambiental.

Cabe resaltar que la siembra de especies forestales y la cobertura vegetal han mejorado la infiltración, retención y regulación de escorrentías, reduciendo así los desbordamientos que se presentaban en este punto de la ciudad.

Desde el EPA Cartagena se reitera el llamado a la ciudadanía para apropiarse de estos espacios recuperados, en pro del bienestar ambiental de todos.