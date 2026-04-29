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29 abr 2026 Actualizado 18:01

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Cartagena

Enviado a la cárcel presunto integrante de una banda de atracadores en Cartagena

Se trata de ‘Los Dinos Duros’, acusados de 10 hurtos violentos

Fiscalía

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Los elementos materiales probatorios aportados por una fiscal de la Seccional Bolívar permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre, por su aparente militancia en el grupo delincuencial Los Dinos Duros; red criminal comprometida en la comisión de, al menos, 10 hurtos violentos en Cartagena y su zona metropolitana.

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Según la investigación, entre los años 2024 y 2025 el procesado habría estado implicado en intimidaciones con armas de fuego a clientes de establecimientos comerciales del sector de Mamonal, también en fincas cercanas al corregimiento de Pasacaballos y turistas en la capital bolivarense.

Este accionar delictivo también se cumpliría en la vía que de Cartagena conduce a la isla de Barú. Para ello utilizaban elementos con los cuales obligaban a los conductores a disminuir la velocidad, interceptarlos y trasladarlos a zonas remotas y enmontadas donde las víctimas eran agredidas físicamente y obligadas a realizar transferencias bancarias desde sus cuentas. Luego las dejaban abandonadas en estado de indefensión.

El sujeto fue capturado el pasado 18 de abril en Pasacaballos por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial.

El ente investigativo le imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y lesiones personales. Los cargos no fueron aceptados.

Por estos hechos 11 personas han sido afectadas con medidas de aseguramiento.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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