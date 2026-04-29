En Bolívar subió participación de electores para nuevas juntas de acciones comunales

Un incremento del 14,7 % en la participación en los 45 municipios, cerca de 1.700 Juntas de Acción Comunal (JAC) y Juntas de Vivienda Comunitaria (JVC) elegidas para el período 2026-2030, y total normalidad durante el proceso democrático, fue el balance entregado por la Gobernación de Bolívar, a través de la Dirección de Participación Ciudadana y Acción Comunal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental hicimos presencia permanente y participamos, de manera virtual, en el PMU nacional. Desde allí realizamos un monitoreo continuo mediante la articulación interinstitucional, lo que permitió garantizar la transparencia, la seguridad y el normal desarrollo del proceso electoral, el cual se llevó a cabo en un ambiente de tranquilidad y en pleno ejercicio de los derechos democráticos.

La Gobernación de Bolívar destaca la efectividad en la planeación, coordinación y ejecución de esta jornada, teniendo en cuenta el papel estratégico de la fuerza comunal como base para la construcción del desarrollo social y territorial en el departamento.

“Reconocemos el trabajo comprometido del equipo comunal de la Dirección de Participación Ciudadana y Acción Comunal, que, en articulación con la Federación de Juntas de Acción Comunal de Bolívar, hizo posible el desarrollo exitoso de este proceso democrático en todo el departamento. Una vez más, celebramos el fortalecimiento de la participación ciudadana, lo que consolida a Yamil Arana Padauí como el gobernador de los comunales”, afirmó el director Andrés Betancurt.