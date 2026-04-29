Emisora Minuto de Dios celebrará el homenaje “Madres en el corazón de Dios” en Cartagena

Cartagena de Indias se prepara para vivir una tarde especial de fe, gratitud, música y alegría con motivo del Homenaje a las Madres, un evento organizado por la Emisora Minuto de Dios 89.5 FM Cartagena, que se realizará el próximo 16 de mayo a las 2:00 p.m. en el Coliseo del Colegio Biffi. Barrio Providencia.

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Bajo el lema “Madres en el corazón de Dios”, esta jornada busca exaltar la grandeza de la maternidad, agradecer la entrega amorosa de tantas mujeres y brindar un espacio de encuentro espiritual y familiar para toda la comunidad cartagenera.

La Emisora Minuto de Dios Cartagena, reconocida por su valiosa labor evangelizadora, educativa y social, trabaja cada día llevando esperanza a los hogares, promoviendo valores, acompañamiento espiritual, formación humana y acciones solidarias en favor de quienes más lo necesitan. A través de su programación, continúa siendo una voz cercana para las familias cartageneras.

Este gran homenaje contará con la participación de invitados especiales como el Padre John Mario Montoya, Eudista, sacerdote apreciado por su cercanía pastoral, su mensaje alegre y su capacidad de tocar corazones con palabras llenas de fe y esperanza.

También estará presente el Padre Charly García, Eudista, reconocido por su dinamismo evangelizador, su servicio generoso a la Iglesia y su compromiso con la formación espiritual de las comunidades.

La jornada será ambientada por el ministerio musical Estación Cero, agrupación que ha llevado mensajes positivos a través de la música, animando encuentros de fe con talento, alegría y una propuesta artística que fortalece el espíritu.

Como cuota local y gran invitado musical participará el cantante católico César Jiménez, artista dedicado a la evangelización a través de la música, reconocido por su estilo inspirador y por utilizar el canto como instrumento para acercar las personas a Dios y fortalecer la vida espiritual. Su presencia dará un toque especial de identidad local y alegría a esta celebración.

Desde ya se invita a todos los cartageneros a participar en este hermoso evento, sino que también representan un importante apoyo para que la Emisora Minuto de Dios continúe desarrollando su misión social y evangelizadora en Cartagena.

Será una oportunidad única para homenajear a mamá, compartir en familia y vivir una tarde llena de amor, oración, reflexión, música y bendición.