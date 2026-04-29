El Caribe Universal toma la palabra en la Feria Internacional del libro de Bogotá 2026

La fuerza literaria de Cartagena llega con voz propia a la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, uno de los escenarios culturales más importantes de América Latina. Un grupo de escritoras que encarnan la diversidad, la memoria y la identidad del Caribe colombiano se presentarán el próximo sábado 2 de mayo a las 11:30 a.m. en el Gran Salón E de Corferias, con el panel “El Caribe universal es: indígena, afro y mujer”.

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En este espacio se reunirán las autoras Carolina Poveda, Martha Amor Olaya, Rosmery A.H. y Mafe Piñeres, quienes, más que sostener una conversación literaria, plantean una declaración de identidad. A través de sus obras, narran las múltiples capas del Caribe —sus raíces indígenas, su herencia afro y su mirada de mujer—, dando lugar a relatos que dialogan con lo universal y que expresan asimismo la universalidad de su territorio.

Carolina Poveda es la escritora de las novelas “La historia de Helena” y “La Hija de dos Mundos”, obras que exploran parte de la historia de nuestra nación y se asoman a la cosmogonía indígena como parte esencial, tanto de identidad, como de conocimientos que se tienen desde la propia raíz. Por su parte, Martha Amor Olaya autora de cuatro títulos que atraviesan lo íntimo, lo social y lo simbólico: “Todos tienen el mismo nombre”, “La Garita”, “Cuando no soy Luz soy Luna” y “No hay mar en el cielo”, consolidan una voz profunda, versátil y feminista dentro de la narrativa contemporánea.

A su vez, Rosmery A.H. autora de doce títulos compartirá “Azabache: Crónicas de Antonia”, una obra que evoca la resistencia, la memoria y la fuerza de las raíces afrodescendientes, mientras que Mafe Piñeres se suma con “Silencios de la huésped”, un libro que transita los territorios de lo no dicho, lo emocional y lo vivido desde la experiencia de la mujer con una mirada sensible y contundente. Este panel se convierte así en un punto de encuentro entre historias, territorios y experiencias que dialogan entre sí, construyendo un relato colectivo sobre lo que somos como parte del Gran Caribe.

Este evento es un llamado a reconocer el Caribe universal: ese Caribe extendido que desde la colonia fue cruce de mundos y escenario de la primera globalización; un territorio donde confluyeron culturas, lenguajes y saberes. Hoy, ese mismo Caribe sigue siendo un punto de conexión, donde los orígenes recobran sentido y valor, y donde todo aquello que fue silenciado comienza a emerger, a decirse y, finalmente, a abrazarse.

La invitación está abierta al público, esta charla además de ofrecer una reflexión sobre identidad permitirá conocer de primera mano las historias detrás de los libros y las voces que hoy están marcando el rumbo de la literatura cartagenera.

Así pues, en la FILBO 2026, Cartagena tendrá mucho que decir y también dará de qué hablar.