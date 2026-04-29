Concejo de Cartagena pone la lupa sobre el espacio público y las tarifas de aseo en la ciudad

En sesión plenaria del Concejo Distrital de Cartagena, los concejales debatieron diversas proposiciones relacionadas con la recuperación del espacio público, la atención institucional en los barrios y problemáticas que afectan a distintas comunidades de la ciudad.

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Durante la jornada, se analizó la necesidad de fortalecer la presencia institucional en sectores históricamente afectados por el abandono estatal, así como las dificultades en la prestación de servicios públicos y el deterioro de espacios comunitarios.

La concejala Luz Marina Paria presentó una proposición orientada a revisar la reactivación del programa “De Una” en la Casa de Justicia de Chiquinquirá, con el propósito de recuperar espacios de articulación institucional y acercar nuevamente la oferta de servicios distritales a la comunidad.

Asimismo, expuso la situación de abandono de la antigua infraestructura del cuartel de Policía de la localidad, señalando la necesidad de buscar alternativas para su recuperación y uso en programas y actividades institucionales en beneficio de la ciudadanía.

Posteriormente, el concejal Javier Julio Bejarano sustentó una proposición de debate de control político sobre el uso y disfrute del espacio público en Cartagena, así como la situación de los trabajadores informales frente a las políticas de recuperación de estos espacios.

La iniciativa contempla citar a entidades distritales como la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, la Secretaría del Interior, la Secretaría de Planeación y el IDER, además de convocar a organismos de control, la Policía Metropolitana y representantes de vendedores informales.

Durante el debate se destacó la importancia del espacio público como escenario de convivencia, integración social, recreación y apropiación ciudadana, así como las inquietudes frente a restricciones de acceso y uso en algunos parques y espacios recientemente recuperados.

La discusión contó con aportes de varios concejales. La concejala Luz Marina Paria propuso incluir a la Escuela de Gobierno en el debate y planteó la realización de un foro ciudadano sobre el uso y apropiación de parques y espacios públicos.

Por su parte, el concejal William Pérez solicitó incluir la situación de los vendedores ambulantes afectados por intervenciones urbanísticas y procesos de recuperación del espacio público, especialmente en temas de reubicación y compensación.

En la misma línea, el concejal David Caballero destacó la importancia de fortalecer la cultura ciudadana desde la educación y el núcleo familiar, promoviendo el cuidado de parques, monumentos y espacios públicos.

El concejal Lewis Montero coincidió en la necesidad de avanzar en estrategias de cultura ciudadana y resaltó el papel de la Escuela de Gobierno en los procesos de formación y pedagogía dirigidos a funcionarios y ciudadanía.

Finalmente, el concejal Edgar Mendoza solicitó extender la citación al director del IDER, teniendo en cuenta que muchos parques y escenarios deportivos son administrados por esta entidad.

Seguimiento a debate sobre tarifas de aseo

En otro punto de la sesión, el concejal Javier Julio Bejarano retomó el debate sobre las tarifas de aseo en Cartagena y presentó avances en las acciones adelantadas por el Concejo para obtener información detallada sobre la prestación del servicio.

El concejal informó que, tras una acción de tutela fallada a favor del Concejo, fue entregada documentación previamente solicitada, la cual servirá como insumo para profundizar el análisis y las actuaciones ante los organismos de control competentes.

Este seguimiento busca revisar aspectos relacionados con las tarifas cobradas a los usuarios, la operación del servicio y posibles inconsistencias detectadas durante el debate de control político.

Frente a este tema, el concejal David Caballero anunció que presentará ante la administración distrital una solicitud para realizar una auditoría integral al servicio de aseo en la ciudad.

La propuesta contempla revisar el barrido de calles, la poda de árboles, la ejecución de subsidios y contribuciones, así como los mecanismos de supervisión y control sobre las empresas prestadoras del servicio.

Por su parte, el concejal Fernando Piña respaldó la continuidad del debate y destacó la importancia de seguir evaluando la operación de las empresas prestadoras, así como el trabajo de las cuadrillas distritales que apoyan labores de limpieza en diferentes sectores de la ciudad.

Finalmente, el concejal William Pérez solicitó incluir en la agenda de las sesiones ordinarias una discusión sobre la situación de los comerciantes del mercado de Santa Rita.