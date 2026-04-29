Capturan en El Pozón a dos presuntos delincuentes por hurto

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a dos presuntos delincuentes, al sur de la ciudad.

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La Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia y gracias a la oportuna información de la comunidad, logró la captura de dos presuntos delincuentes por el delito de hurto.

Las capturas de ‘Marco’ y ‘Yorlan’, de 24 y 22 años, se produjeron en el sector Nuevo Horizonte, en el barrio El Pozón. Minutos antes, los sujetos habían intimidado con arma corto punzante y hurtado los elementos personales de una ciudadana que transitaba por el sector. Los elementos recuperados avaluados en más de 3 millones de pesos, fueron devuelto a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

En lo corrido del año se han capturado 2.338 personas por diferentes delitos, entre ellos, 357 por el delito de hurto.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante del Tercer Distrito de Policía de la Policía Metropolitana de Cartagena, Teniente Coronel Efrén Elías Castro López.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.