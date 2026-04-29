Capturado “Yefrin” con un revólver y municiones en el barrio La Esperanza

Durante operativos contra el porte ilegal de armas y en acciones orientadas a la protección de la vida, la Policía Nacional de Colombia capturó en las últimas horas a un individuo por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

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En planes de registro y control en el barrio La Esperanza, se capturó un sujeto de 25 años conocido como ‘El Yefrin’, natural de Cartagena, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo revólver calibre 38, marca Special, con cuatro cartuchos de igual calibre sin percutir.

El arma de fuego, será objeto de cotejo balístico para analizar si ha sido utilizada en hechos de afectación a la seguridad ciudadana.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Estación de la Policía Caribe Norte, Mayor Jesús David Vanegas Sánchez, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 241 personas, logrando incautar 214 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Continuamos obteniendo resultados en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Invitamos a la ciudadanía a denunciar y a colaborar para lograr la captura y judicialización de quienes afectan la seguridad y la convivencia”, aseguró.