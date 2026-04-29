Capturado ‘Chucho’ por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes

En desarrollo de planes contra los delitos de impacto en Cartagena, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar, a un sujeto por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Durante el procedimiento en el barrio Pie del Cerro, las patrullas de vigilancia capturaron a alias ‘Chucho’, de 20 años, quien, al notar la presencia policial, se tornó nervioso y sospechoso, intentando evadir los controles. Al ser interceptado por los uniformados y practicarle un registro, se le halló en su poder en una bolsa, que en su interior contenían más de 60 dosis de marihuana.

Es de resaltar que alias ‘Chucho’, natural de Cartagena, cuenta dos (02) anotaciones judiciales por el delito de hurto.

Los elementos incautados y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de estupefacientes, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

En lo corrido del año se han capturado 1215 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 570 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Seguimos mostrando resultados en contra del tráfico local de estupefacientes en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el Mayor Jesús David Vanegas Sánchez, El comandante de la Estación de Policía Caribe Norte.