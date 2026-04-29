Buque Escuela ARC ‘Gloria’ inicia su travesía internacional visitando Norteamérica y Europa

Con rumbo a nuevos horizontes y el espíritu de las futuras generaciones de marinos, el Buque Escuela ARC “Gloria” zarpó el 28 de abril desde la Base Naval ARC “Bolívar”, en Cartagena, dando inicio a su Crucero de Cadetes 2026, una misión de entrenamiento, proyección internacional y diplomacia naval.

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El primer puerto extranjero será Willemstad, en Curazao, marcando el inicio de un recorrido que llevará al velero insignia de Colombia por 18 puertos estratégicos en América, Europa y África, consolidando su papel como símbolo nacional en los océanos del mundo. A bordo, 67 cadetes de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” vivirán una experiencia formativa integral, fortaleciendo sus competencias navales, liderazgo y trabajo en equipo. Durante la navegación, pondrán en práctica sus conocimientos en escenarios reales que consolidan su preparación como futuros Oficiales de la Armada de Colombia.

Como parte de esta misión, el buque contará con la participación de oficiales invitados de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y marinas extranjeras, promoviendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

La travesía

El Buque Escuela ARC “Gloria” realizará una exigente singladura que comenzó con su zarpe desde Cartagena el 28 de abril. El cronograma de esta fase incluye la visita a 11 puertos estratégicos:

El primer destino internacional será Willemstad (Curazao) del 02 al 05 de mayo, seguido por Ponce (Puerto Rico) del 10 al 12 de mayo. Posteriormente, el buque iniciará una importante gira por los Estados Unidos, visitando Nueva Orleans (28 de mayo - 01 de junio), Norfolk (19 - 23 de junio), Baltimore (25 - 30 de junio), Nueva York (04 - 08 de julio) y Boston (11 - 14 de julio).

Tras su paso por territorio estadounidense, el majestuoso velero pondrá rumbo hacia Quebec (Canadá), donde permanecerá del 23 al 26 de julio. Cruzará el Atlántico para llegar a los paisajes de Reikiavik (Islandia) del 16 al 19 de agosto y finalmente arribará a Ámsterdam (Países Bajos), donde cumplirá su agenda del 03 al 07 de septiembre finalizando así la primera fase del crucero de instrucción.

Durante la segunda fase, el “Embajador honorífico de Colombia en los mares del mundo” visitará los puertos de Oslo (Noruega), Hamburgo (Alemania), Le Havre (Francia) y Dublín (Irlanda), antes de descender hacia la Península Ibérica para atracar en Bilbao (España) y Oporto (Portugal) durante el mes de octubre. La travesía culminará sus escalas internacionales en Casablanca (Marruecos) y Santa Cruz de Tenerife (España) del 03 al 06 de noviembre, punto de partida para el cruce a través del océano Atlántico de regreso a Cartagena el próximo 01 de diciembre, consolidando así un despliegue de soberanía y orgullo patrio.

Diplomacia naval y orgullo nacional

En cada puerto, el Buque Escuela ARC “Gloria” abrirá sus cubiertas al público de manera gratuita, convirtiéndose en una vitrina itinerante de la cultura colombiana y en un escenario de acercamiento entre naciones.

A través de esta travesía, la Armada de Colombia reafirma su compromiso con la formación integral de sus marinos y con la proyección del país en el ámbito internacional, llevando un mensaje de cooperación, amistad y orgullo patrio a través de los mares del mundo.