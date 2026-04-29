Tolima goleó a Coquimbo Unido por Copa Libertadores: Así quedó el Grupo B

Tolima se convirtió en el primer equipo colombiano en ganar un partido en la presene edición de la Copa Libertadores. El equipo de Lucas González se impuso por 3-0 en Ibagué y ascendió una casilla en la tabla de posiciones.

Tras un primer tiempo en el que fue superior, el Pijao tuvo efectividad para el complemento. El primero de la noche llegó al 59′, mediante un penal que cambió por gol Sebastián Guzmán, luego de una infracción que le hicieron a Kelvin Florez.

Luego, al minuto 66′, Juan Pablo ‘Tatay’ Torres puso un gran pase para Luis Sandoval y este definió con un remate cruzado para el 2-0 parcial. El último fue obra de Jersson González al 78′.

¿Cómo queda Tolima en el Grupo B de Libertadores?

El cuadro de Ibagué, además de sumar tres puntos, dejó la diferencia de gol en positivo, pues pasó de un -1 a +1, quedando en el segundo lugar del Grupo B con 4 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Tolima?

Será un duelo directo, seguramente por el primer lugar en el Grupo B de la Libertadores. Este encuentro se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo en suelo tolimense.