Artista DAIEN estrenó canción “Mi Última Carta”

Se estrenó oficialmente “Mi Última Carta”, el nuevo lanzamiento de DAIEN, una canción cargada de sentimiento, experiencias reales y emociones que conectan con el público.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con una interpretación auténtica y una propuesta fresca, este sencillo representa un nuevo paso en la carrera artística de DAIEN. La producción musical estuvo a cargo de WYXXO, aportando calidad y una identidad sonora sólida al proyecto.

“Este lanzamiento llega de la mano de Fatman Company y FatmanDJ, impulsando talento independiente desde Cartagena para el mundo”.

“Mi Última Carta” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

@daien.sm @fatman_company @fatmanoficial