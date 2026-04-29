Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 abr 2026 Actualizado 13:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Artista DAIEN estrenó canción “Mi Última Carta”

Este lanzamiento llega de la mano de Fatman Company y FatmanDJ

Cortesía

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Se estrenó oficialmente “Mi Última Carta”, el nuevo lanzamiento de DAIEN, una canción cargada de sentimiento, experiencias reales y emociones que conectan con el público.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con una interpretación auténtica y una propuesta fresca, este sencillo representa un nuevo paso en la carrera artística de DAIEN. La producción musical estuvo a cargo de WYXXO, aportando calidad y una identidad sonora sólida al proyecto.

“Este lanzamiento llega de la mano de Fatman Company y FatmanDJ, impulsando talento independiente desde Cartagena para el mundo”.

“Mi Última Carta” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

@daien.sm @fatman_company @fatmanoficial

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir