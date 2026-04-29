Archivan investigación por presuntas irregularidades en el Concejo de Magangué

El proceso judicial que se adelantaba contra cuatro personas por supuestas anomalías relacionadas con el uso de dineros públicos en el Concejo Municipal de Magangué- Bolívar, llegó a su fin luego de que un juez ordenara la preclusión de la investigación.

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El caso había sido impulsado por la Fiscalía General de la Nación, que señalaba la existencia de una posible maniobra irregular mediante la cual habrían sido comprometidos más de 81 millones de pesos de recursos oficiales.

Entre las personas vinculadas al expediente figuraban el exsecretario general del Concejo, José Manuel Martínez Bonilla; el excontratista de la Alcaldía, Miguel Ángel Sampayo Ortiz; así como Estefanía Bustamante López y Simón Enrique Nieto Toscano.

De acuerdo con las pesquisas del ente investigador, los hechos se remontaban a febrero de 2024, cuando presuntamente se habría estructurado un mecanismo basado en soportes administrativos que daban cuenta de sesiones extraordinarias del cabildo que, según la acusación, no se habrían realizado.

La Fiscalía sostenía que dichos registros habrían servido como base para tramitar pagos por concepto de honorarios y otros compromisos administrativos, ocasionando una afectación patrimonial a las arcas públicas del municipio.

Sin embargo, durante diligencia judicial desarrollada el 24 de febrero de 2026 ante el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito con funciones de conocimiento de Mompox, se resolvió cerrar el caso a favor de los implicados frente al delito de peculado por apropiación.

En el caso de Martínez Bonilla, la determinación también cobijó las investigaciones que cursaban por presuntas conductas relacionadas con falsedad ideológica en documento público, usurpación de funciones públicas y obtención de documento público falso.

Con esta decisión, el despacho ordenó archivar definitivamente el proceso y dejar sin efecto las medidas judiciales que pesaban sobre los procesados.