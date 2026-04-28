Trabajador de carnicería en Turbaco sobrevivió milagrosamente a atentado de sicario

En el municipio de Turbaco, sector Bonanza resultó lesionado por arma de fuego, un hombre de 32 años, trabajador de una carnicería del sector de “bonanza” en el municipio de Turbaco.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con las primeras indagaciones adelantadas, los móviles del hecho estarían vinculados a temas pasionales.

La persona lesionada, fue trasladada a un centro médico, donde se recupera de la lesión ocasionada.

La Policía Nacional invita a la comunidad, a suministrar cualquier información comunicándose a la línea de emergencias 123.