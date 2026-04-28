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28 abr 2026 Actualizado 23:01

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Trabajador de carnicería en Turbaco sobrevivió milagrosamente a atentado de sicario

El hombre recibió el disparó en el rostro, pero sin afectar órganos vitales

Trabajador de carnicería en Turbaco sobrevivió milagrosamente a atentado de sicario

Trabajador de carnicería en Turbaco sobrevivió milagrosamente a atentado de sicario

Trabajador de carnicería en Turbaco sobrevivió milagrosamente a atentado de sicario

En el municipio de Turbaco, sector Bonanza resultó lesionado por arma de fuego, un hombre de 32 años, trabajador de una carnicería del sector de “bonanza” en el municipio de Turbaco.

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De acuerdo con las primeras indagaciones adelantadas, los móviles del hecho estarían vinculados a temas pasionales.

La persona lesionada, fue trasladada a un centro médico, donde se recupera de la lesión ocasionada.

La Policía Nacional invita a la comunidad, a suministrar cualquier información comunicándose a la línea de emergencias 123.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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