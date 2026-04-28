“Son tonterías”: directora de Cortolima responde a críticas por la minería ilegal

Tolima

La directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, respondió a las críticas que ha recibido su administración desde algunos sectores por la desbordada minería ilegal en el sur del departamento, especialmente a orillas del río Saldaña.

La directora tildó de “tonterías” las críticas que ha recibido y defendió su gestión frente al aumento de la extracción ilegal de oro en municipios como Ataco, Chaparral y Coyaima. Según la funcionaria, los estudios y diagnósticos elaborados por la entidad permitieron llamar la atención del Gobierno nacional para atender la problemática de la minería ilegal.

“Son tonterías. Es muy fácil echar culpas desde los micrófonos. He venido contando desde mediados del año pasado las acciones de Cortolima. La semana pasada estuve con el director de Carabineros de la Policía, quien articula las acciones contra la minería ilegal. Se requieren medidas articuladas e integrales, y en eso estamos trabajando”, manifestó Alfonso.

Uno de los principales críticos de la gestión de Cortolima ha sido el representante a la Cámara electo por el Tolima, Renzo García, quien ha señalado a la autoridad ambiental y a la Gobernación como algunos de los principales responsables de la falta de medidas para impedir el aumento de la minería ilegal.

“Aquí hay una política del show. Queman maquinaria, queman una retroexcavadora, pero hay 500. ¿Cómo pasan esas 500 por las narices de cascos urbanos, alcaldes, Ejército y Policía? No necesitamos la política del show, necesitamos la política de lo concreto: que no haya la posibilidad de que sigan acabando esta cuenca del río Saldaña”, aseveró García.

El congresista electo planteó la declaración de calamidad pública o emergencia social para frenar la minería ilegal en el sur del Tolima, la cual es controlada en parte por el frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, facción de Iván Mordisco.