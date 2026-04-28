Queman varios vehículos en la vía al mar, a la altura del municipio de Dagua

Los automotores fueron incinerados en la noche de este lunes 27 de abril.

Se presenta en la noche de este lunes 27 de abril, en la vía al mar, a la altura del municipio de Dagua, en el departamento del Valle del Cauca, la quema de cuatro vehículos.

La comunidad del sector de Dagua reporta alteraciones en el orden público sobre la vía que conduce a Loboguerrero a la altura del PR 45+300, en la entrada al sector de El Limonaren donde hombres armados quemaron estos automotores.

Este hecho se suma a un artefacto explosivo que fue abandonado en la transversal 29, al frente de la cárcel de Villanueva, al oriente de Cali.

Operativos

Luego de los atentados terroristas en Valle y el Cauca, en donde fueron asesinadas 15 mujeres y 5 hombres, así como 45 heridos en la vía Panamericana, se adelantan operaciones de control por las autoridades.

Por aire y tierra, tanto tropas del Ejército, el Comando Aéreo de Combate No.7 de la Fuerza Aerea Colombiana y la Policía, adelantan operativos de vigilancia y control en estos dos departamentos, esto con la llegada de más uniformados y unidades especiales.