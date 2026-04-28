Puerto Rey fortalece su seguridad comunitaria con tecnología y organización ciudadana

En el marco de una visita a la comunidad de Puerto Rey, en el corregimiento de La Boquilla,

se desarrolló una jornada de sensibilización enfocada en el fortalecimiento de la seguridad comunitaria, a través de la socialización de herramientas tecnológicas que permiten mejorar la comunicación, la prevención y la respuesta ante diferentes situaciones de riesgo.

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Durante el encuentro, los habitantes conocieron el funcionamiento de Civik y Urbagis, dos plataformas diseñadas para facilitar la interacción entre la ciudadanía y las instituciones, así como para optimizar la gestión de alertas y emergencias en zonas con limitaciones de acceso a la fuerza pública.

Urbagis hace parte de un sistema inteligente de alarmas comunitarias que permite a la población emitir alertas no solo en temas de seguridad, sino también frente a emergencias relacionadas con incendios, desastres naturales u otras situaciones que requieren atención inmediata. Su implementación fortalece la capacidad de respuesta del territorio y promueve una cultura de prevención.

Por su parte, Civik opera como un chatbot de atención ciudadana que brinda acceso rápido a rutas de atención, contactos institucionales y servicios de emergencia, además de permitir a los ciudadanos reportar problemáticas de manera ágil, segura y directa. Esta herramienta acerca la institucionalidad a la comunidad y facilita el acceso a información clave para la toma de decisiones en situaciones críticas.

En la jornada también se socializaron estrategias como las zonas educativas seguras y las zonas seguras, iniciativas que buscan proteger espacios de alta circulación y fortalecer la convivencia. En Puerto Rey, estas acciones se articulan con la denominada “seguridad cimarrona”, liderada por los propios habitantes, quienes organizados asumen un rol activo en la protección del territorio ante la limitada presencia institucional, debido a su ubicación geográfica.

“Hoy vemos cómo los compromisos se cumplen. Gracias al alcalde Dumek Turbay y al director Jaime Hernández por hacer posible que estas herramientas lleguen a nuestra comunidad y fortalezcan nuestra seguridad”, expresó José Danilo Mendoza, coordinador de la Guardia Cimarrona.

Estas acciones reflejan el avance hacia comunidades más organizadas, informadas y resilientes, donde la tecnología y la participación ciudadana se consolidan como pilares fundamentales para la construcción de entornos más seguros en Cartagena.