“Presidente Petro, no deje morir el proyecto del Centro PotencIA”: alcalde de El Espinal

Tolima

Con un tono de molestia y de manera contundente, el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, denunció la falta de respaldo por parte del Gobierno nacional para la construcción del Centro de Potencia en el municipio, el cual fue anunciado desde el año 2024.

Durante la inauguración del proyecto Biblioteca Virtual, el mandatario local señaló que, aunque desde Bogotá se han dilatado los procesos, el municipio no renunciará al proyecto adjudicado en su momento por $3.600 millones.

El llamado del alcalde de El Espinal surgió tras conocerse un comunicado del Gobierno nacional anunciando que no renovaría el convenio con Findeter, lo que deja en el limbo el Centro PotencIA de El Espinal y otras poblaciones del país.

“No vayan a dejar morir el Centro de Potencia, que aquí, con bombos y platillos, vino un ministro a nuestra ciudad de El Espinal y dijo que lo íbamos a construir. Como alcalde de El Espinal les digo que veo eso embolatado. Ya nos faltan 19 meses para que finalicemos este gobierno municipal, pero son menos meses los que le faltan al Gobierno Nacional”, declaró Gutiérrez Montaña.

El mandatario resaltó que la Administración Municipal ha brindado todos los espacios, terrenos y facilidades técnicas, pero no ha encontrado disposición en el Ministerio de las TIC. Según el alcalde, la incertidumbre reina a pesar de existir compromisos legales previos.

“Señor Presidente de la República, señora ministra, El Espinal necesita realmente que cumplan su palabra con el Centro de Potencia en nuestra ciudad, porque llevamos mucho tiempo esperando y solo hay dilaciones. Yo, como alcalde, firmé un convenio tripartito entre la Gobernación, la Alcaldía y el Ministerio de las TIC, con la ejecución de Findeter”, enfatizó.

El alcalde finalizó su llamado solicitando la intervención directa del presidente Gustavo Petro para que este centro, clave para la Cuarta Revolución Industrial en el Tolima, no se convierta en una promesa incumplida.

“Necesitamos urgentemente ese Centro de Potencia que ustedes, desde el Gobierno Nacional, le prometieron al municipio de El Espinal. Es desalentador que uno, como alcalde, junto al director de las TIC, el jueves, después de indagaciones y comunicaciones, se entere de que el Centro de Potencia está ‘embolatado’”, concluyó.

¿Qué son los Centros PotencIA?

Los Centros PotencIA son espacios de alto rendimiento creados por el Ministerio TIC en Colombia para la investigación, capacitación y desarrollo de inteligencia artificial (IA). Se trata de espacios donde se esperaba capacitar gratuitamente a los ciudadanos en inteligencia artificial, programación, desarrollo de software, entre otras habilidades tecnológicas.

“El Centro PotencIA se ha retrasado. Es un convenio tripartito; este proyecto lo ejecuta directamente Findeter, no lo ejecuta ni el departamento ni el municipio. En estos momentos se encuentra suspendido. Sé que están haciendo los trámites de permisos y licencias de construcción y estamos entablando solicitudes para que nos den información sobre cómo está este proyecto”, explicó en su momento el director de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) del Tolima, Carlos Alberto Sánchez, antes de conocerse la liquidación del convenio.