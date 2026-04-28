Pasaportes ahora podrán tramitarse en Cartagena: oficina ya no estará en Turbaco

En la calle del Tejadillo del centro histórico de Cartagena, quedará la nueva sede de la Gobernación de Bolívar, donde podrán tramitarse los pasaportes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La decisión fue oficializada a través de Juliana Solano, secretaria general del departamento, quien aseguró que la oficina quedará en un inmueble propiedad del gobierno departamental, en reemplazo del lugar donde venía tramitándose el documento en Turbaco.

La idea es que en el mes de mayo ya esté habilitado el servicio, en un espacio adecuado con todas las condiciones de accesibilidad. Por su parte, también se conoció que la decisión se toma, tras un pedido de Cancillería, quien precisó que las oficinas de pasaporte deben quedar en las capitales.