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28 abr 2026 Actualizado 12:11

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Cartagena

Pasaportes ahora podrán tramitarse en Cartagena: oficina ya no estará en Turbaco

La decisión fue tomada por una solicitud de Cancillería

Colprensa

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En la calle del Tejadillo del centro histórico de Cartagena, quedará la nueva sede de la Gobernación de Bolívar, donde podrán tramitarse los pasaportes.

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La decisión fue oficializada a través de Juliana Solano, secretaria general del departamento, quien aseguró que la oficina quedará en un inmueble propiedad del gobierno departamental, en reemplazo del lugar donde venía tramitándose el documento en Turbaco.

La idea es que en el mes de mayo ya esté habilitado el servicio, en un espacio adecuado con todas las condiciones de accesibilidad. Por su parte, también se conoció que la decisión se toma, tras un pedido de Cancillería, quien precisó que las oficinas de pasaporte deben quedar en las capitales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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