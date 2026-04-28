Murió motociclista arrollado por un bus de TranCaribe en la Av. del Consulado

De acuerdo al reporte del DATT, en la mañana del martes aproximadamente a las 6:40 a.m. sobre la Av. del Consulado en inmediaciones del Coliseo Norton Madrid y el Hospital Universitario, se presentó un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un bus de TransCaribe y una motocicleta.

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De acuerdo con la información recopilada por esta unidad, el motociclista transportaba a un acompañante. Al intentar adelantar al bus de Transcaribe, el conductor de la motocicleta perdió la estabilidad, desviándose hacia un costado de la vía. Como consecuencia, cayó debajo de la llanta trasera del bus, la cual pasó por encima de su cuerpo, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos.

El acompañante resultó lesionado y fue trasladado a la Clínica Higea, donde actualmente recibe atención médica.