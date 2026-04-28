Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 abr 2026 Actualizado 14:13

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Murió motociclista arrollado por un bus de TranCaribe en la Av. del Consulado

El parrillero resultó gravemente herido

Cortesía

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

De acuerdo al reporte del DATT, en la mañana del martes aproximadamente a las 6:40 a.m. sobre la Av. del Consulado en inmediaciones del Coliseo Norton Madrid y el Hospital Universitario, se presentó un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un bus de TransCaribe y una motocicleta.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con la información recopilada por esta unidad, el motociclista transportaba a un acompañante. Al intentar adelantar al bus de Transcaribe, el conductor de la motocicleta perdió la estabilidad, desviándose hacia un costado de la vía. Como consecuencia, cayó debajo de la llanta trasera del bus, la cual pasó por encima de su cuerpo, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos.

El acompañante resultó lesionado y fue trasladado a la Clínica Higea, donde actualmente recibe atención médica.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir