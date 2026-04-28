Mompox celebra 30 años como Patrimonio UNESCO con un debate sobre el futuro de ciudades históricas

La Tierra de Dios acogerá los días 29 y 30 de abril una conmemoración especial con una agenda que integra recorridos patrimoniales, espacios académicos y actividades culturales para reflexionar sobre el valor del patrimonio, el turismo sostenible y las oportunidades de desarrollo en los territorios históricos.

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A 30 años de la declaratoria de su centro histórico como Patrimonio Mundial de la UNESCO, Santa Cruz de Mompox se prepara para conmemorar este hito con una agenda de alto nivel que pone en diálogo su legado histórico con los desafíos contemporáneos del desarrollo sostenible y la preservación cultural.

El evento “Mompox, 30 años Patrimonio de la Humanidad de cara al futuro” se realizará el 29 y 30 de abril y es organizado conjuntamente por la Gobernación de Bolívar, la CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe—, el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), en articulación con la Alcaldía Distrital de Santa Cruz de Mompox y con el respaldo de la UNESCO, a través de la Convención del Patrimonio Mundial.

Ubicada a orillas del río Magdalena, Mompox es reconocida como uno de los centros históricos coloniales mejor conservados de América Latina, un territorio donde la arquitectura, la cultura y las tradiciones continúan vivas en la cotidianidad de sus habitantes. Tres décadas después de su reconocimiento internacional, esta conmemoración se plantea como una oportunidad para reflexionar sobre los avances en conservación y explorar nuevas rutas que fortalezcan el turismo sostenible, la gestión patrimonial y el desarrollo territorial.

“El reconocimiento de Mompox como Patrimonio de la Humanidad es un orgullo que trasciende generaciones y nos compromete a proteger este legado con acciones concretas. Desde la Gobernación de Bolívar estamos impulsando una visión integral en la que el patrimonio, el turismo y el desarrollo social se articulan para generar oportunidades reales en el territorio. Esta conmemoración es también una plataforma para mostrarle al mundo que Mompox está lista para consolidarse como un destino de talla internacional, sin perder su esencia. Apostamos a un modelo sostenible que respeta la identidad local, fortalece la economía y dignifica a sus comunidades”, afirmó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

Durante dos días, la programación integrará recorridos patrimoniales, actos culturales y espacios académicos que abordarán temas clave como la preservación del patrimonio, el intercambio de experiencias entre ciudades históricas y las oportunidades que ofrece el turismo cultural como motor de desarrollo local.

Las actividades iniciarán el 29 de abril con el recorrido “Mompox Mágico”, un trayecto por el corazón histórico de la ciudad que conectará la Plaza San Francisco con la emblemática iglesia Santa Bárbara, seguido del acto inaugural y una velada cultural que exaltará la identidad momposina bajo las estrellas.

El 30 de abril, la agenda académica se desarrollará en el Palacio Municipal de San Carlos, con una muestra cultural y gastronómica, conferencias y paneles de alto nivel. La jornada también incluirá espacios pedagógicos como el taller “Guardianes del Patrimonio”, dirigido a estudiantes, así como recorridos por la riqueza natural del territorio y una proyección audiovisual abierta al público en la Plaza San Francisco.

La directora general de ICULTUR, Vaneza Daguer Tamayo, destacó la importancia de esta conmemoración como plataforma de articulación cultural y turística:

“Celebrar estos 30 años es reconocer que Mompox no solo conserva su historia, sino que la mantiene viva en sus calles, en su gente y en sus tradiciones. Desde ICULTUR seguimos trabajando para que el patrimonio sea un eje de desarrollo cultural y turístico que beneficie directamente a las comunidades. Este encuentro nos permite fortalecer la apropiación social del patrimonio, promover el intercambio de saberes y posicionar a Bolívar como un referente en turismo cultural sostenible. Mompox es hoy un símbolo de identidad y una oportunidad para proyectar nuestro territorio hacia nuevos escenarios nacionales e internacionales”.

En este contexto, la CAF reafirma su compromiso con una visión del patrimonio como un activo estratégico para el desarrollo territorial.

“Mompox es un laboratorio vivo que hoy enfrenta desafíos compartidos por muchas ciudades patrimoniales de la región, como la adaptación al cambio climático, la gestión del turismo y la diversificación de sus economías locales. Esta conmemoración es una oportunidad para fortalecer capacidades locales y mostrar cómo la cultura puede generar bienestar, oportunidades e inclusión en las comunidades”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.