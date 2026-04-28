Más de 8 mil personas asistieron y disfrutaron de La Plaza de Variedades de Cartagena

Nuestros niños y niñas celebraron su fecha con lo que más disfrutan hacer: jugar. A lo largo del fin de semana, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el IPCC, realizó con éxito ‘La Plaza de la Diversión’, donde la recién inaugurada Plaza de Variedades se convirtió en un parque de atracciones para los más pequeños. Más de 8 mil personas participaron en este evento en el que la niñez y su derecho al juego fueron los grandes protagonistas.

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“Qué felicidad sentimos al ver que Cartagena acudió masivamente a nuestra cita en La Plaza de la Diversión, un evento, que teniendo en cuenta las directrices del alcalde, buscamos que nuestros niños y niñas gozaran lo que más pudieran. Agradecemos también a todos los aliados que se sumaron a esta celebración”, afirmó Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Ayer fue la primera jornada de este gran evento, con la asistencia de 3.500 personas, entre niños, jóvenes y familias, donde la Plaza de Variedades se llenó de niños y niñas de todos los barrios de Cartagena:

La Plaza de Variedades abrió sus puertas para que centenares de familias disfruten de la Plaza de la Diversión, un espacio liderado por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Ipcc y el IDER, donde los más pequeños celebran el Día de la Niñez.

La Plaza de la Diversión se convirtió en un parque de atracciones, donde niños hasta los 13 años jugaron en los diferentes inflables, además disfrutaron de un show de títeres por la Tropa de Trapo, el show de baile de Voces y tambores, y la presentación de Dj Compund.

Centenares de niños de todos los barrios de Cartagena disfrutaron de un evento gratuito para todos y que mañana seguirá en su segunda jornada.

La Granja de Zenón, protagonista de la segunda jornada

A partir de las 5 de la tarde de hoy domingo se abrieron las puertas de la Plaza de Variedades y quienes asistieron a esta conmemoración de la niñez, disfrutaron de una tarde de inflables, shows de títeres a cargo de la Tropa de trapo, presentaciones musicales de Voces de Tambores y Dj Compund, además del show en vivo de la Granja de Zenón. Fueron dos maravillosos días en los que las sonrisas de los niños y niñas fueron los grandes protagonistas.

“Muchas gracias a la Alcaldía de Cartagena por brindarnos estos espacios para nuestros niños, mi hija se lo gozó mucho. Esperamos que sigan haciendo este tipo de eventos para las familias”, afirmó uno de los padres asistentes a La Plaza de la Diversión, que en sus dos jornadas tuvo una asistencia de más de 8.000 personas.