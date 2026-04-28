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Más de 16 años de prisión paran salvadoreño que intentó sacar estupefacientes desde Cartagena

El 28 de diciembre de 2006 en el área de control portuario fueron hallados 682 paquetes de heroína

Más de 16 años de prisión paran salvadoreño que intentó sacar estupefacientes desde Cartagena

Más de 16 años de prisión paran salvadoreño que intentó sacar estupefacientes desde Cartagena

Más de 16 años de prisión paran salvadoreño que intentó sacar estupefacientes desde Cartagena

Las pruebasaportadas por la Fiscalía Generalde la Nación, a travésde la Seccional Bolívar, permitieron que un juez con funciones de conocimiento condenaraa 16 años y 6 meses de prisión al ciudadano salvadoreño Nelson Geoffrey Aguilar, quien fue hallado responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

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La decisiónjudicial se relaciona con hechos registrados el 28 de diciembre de 2006 cuando, durante un procedimiento de inspección de rutina en el área de control portuario y aeroportuario de la base operativa de Puertos de Cartagena, fueron hallados 682 paquetes de heroína.

El peso del estupefaciente que superó los 25 kilos se encontraba camuflado en una mesa de madera que hacía parte de una mudanza, cuyo destino era Estados Unidos. Según la investigación, los elementos eran de propiedad del ahora condenado.

En el fallo judicialse impone a Geoffrey Aguilarla obligación de cancelar una multa de 7.000 salarios mínimos legales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos yfunciones públicas por el mismo término de la pena impuesta.

Contraestadecisiónprocedenlosrecursosdeley.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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