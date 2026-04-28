Los Búhos tenían 54 anotaciones judiciales y seguían en las calles de Ibagué delinquiendo

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que en una operación en articulación con la Fiscalía se logró impactar la estructura criminal denominada ´Los Búhos´, señalada de dedicarse presuntamente a la distribución y comercialización de sustancias estupefacientes en el sector del Parque Andrés López de Galarza.

En la investigación que tuvo una duración de tres meses por parte de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), tiempo en el que se logró recolectar elementos materiales probatorios e información clave para identificar la forma de operación, roles y zona de injerencia de esta organización delincuencial.

“Como parte de la operación, se llevaron a cabo 10 diligencias de registro y allanamiento en los barrios Lady Di, Jardín Musicalia, Versalles, La Francia, Centro, Eduardo Santos, Industrial y La Estación, donde fueron capturados por orden judicial 11 presuntos integrantes de esta estructura criminal”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Según la METIB, esta organización era liderada por Keni José Suárez Gómez, conocido como alias ´Pantera´ de 30 años, quien manejaría el negocio del microtráfico en el Parque Andrés López de Galarza.

“Esta actividad ilícita les habría generado ingresos aproximados de hasta $3 millones diarios, representando ganancias cercanas a los $90 millones mensuales producto del tráfico local de estupefacientes”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

El presunto cabecilla, alias “Pantera”, registra 9 anotaciones judiciales por hurto, una por homicidio, una por extorsión, una por constreñimiento ilegal, dos por daño en bien ajeno y una por lesiones personales.

La organización delincuencial tenía como presuntos distribuidores de alucinógenos a cerca de 10 personas entre las que se encuentran:

Duván Felipe Rojas Leal, alias ´Cejas´, de 22 años, quien presenta 4 anotaciones judiciales.

James David Barrero Rodríguez, alias ´Loro´ de 31 años, registra 5 anotaciones judiciales.

Ángel Eduardo Lozano Hernández, alias ´Chinga´ de 30 años, quien presenta 8 anotaciones judiciales.

Cristian David Solano Muñoz, alias ´Chivo´ de 28 años, quien presenta 2 anotaciones judiciales.

Diego Andrés López, alias ´Calvo´ de 41 años, registra 8 anotaciones judiciales.

Edwin Gilberto Castro Albañil, alias ´Edwin´ de 23 años, quien presenta una anotación judicial.

Juan Carlos Saavedra Leal, alias ´Juan Carlos´ de 39 años presenta 8 anotaciones judiciales.

Anderson Smith Mora Gaitán, alias ´Flaco´ de 38 años, presenta 2 anotaciones judiciales.

Sami Andrés Valencia Restrepo, Alias ´Sami´ de 27 años, registra 7 anotaciones judiciales.

Jersson Andrey Tabares Arias, alias ´Andrey´ de 26 años, no registra anotaciones judiciales.

Dato: un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.