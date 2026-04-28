Las letras y el sabor local se unen en la II edición del Sancocho Literario de Cartagena

El Consejo de Artes Literarias de Cartagena, con el respaldo de la Alcaldía Mayor y el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), prepara una jornada cargada de creatividad para este miércoles, 29 de abril. Se trata del II Sancocho Literario, un espacio diseñado para que escritores, bibliotecarios y ciudadanos se encuentren en torno a la palabra como una herramienta que transforma comunidades y preserva la memoria de la ciudad.

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Esta edición del evento no solo busca conmemorar las letras, sino también fortalecer el ecosistema creativo local a través de una agenda académica diversa. El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de abrir estos espacios en lugares históricos. _"Estamos convencidos de que la cultura es el motor que une a los cartageneros y por eso apoyamos con fuerza iniciativas como este Sancocho Literario. Queremos que la ciudadanía se apropie de la palabra y que estos talleres en la Casa Bolívar sean el escenario donde nazcan las nuevas historias que narren nuestro territorio"_.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón, resaltó el impacto pedagógico de la jornada. _"Para el Instituto es fundamental respaldar estos procesos que dignifican el oficio literario y el rol de quienes custodian nuestras letras. El II Sancocho Literario es una muestra de cómo la cultura llega al corazón de la gente, promoviendo nuestra identidad y diversidad lingüística a través de la formación"_.

Agenda académica y cultural

La cita es este miércoles, 29 de abril, en la Casa Bolívar. Los ciudadanos podrán disfrutar de la siguiente programación gratuita:

• 09:30 a.m. – 11:00 a.m. | Taller de poesía con Nemesio Castillo.

• 01:00 p.m. – 02:30 p.m. | Taller de lengua palenquera con Ashanty Lawhier.

• 02:30 p.m. – 04:00 p.m. | Taller de escritura creativa con Rosmery A. H.

• 04:00 p.m. – 06:00 p.m. | Taller de fanzine con Rodrigo Paredes.

El evento cerrará a las 6:00 p.m. con una reflexión colectiva sobre la importancia de la memoria y la imaginación en la construcción de la identidad cartagenera.