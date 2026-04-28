La familia panameña que quiere conquistar lectores en Colombia
María lorena, Juan y Giselle vienen de Panamá, los tres son escritores y buscan que la FILBo 2026 sea trampolín para sus obras
Los panameños que escriben en familia
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FILBo 2026
Una familia panameña decidió embarcarse en la aventura de traer sus libros a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Reservaron el stand 1606 del pabellón 17 y allí exponen las obras de tres de sus integrantes: María Lorena Natalini (madre), Juan Vasallo (hijo) y Giselle Garrido (prima).
María Lorena Natalini nació en Argentina, pero está radicada en Panamá, país del que ya es ciudadana. En la FILBo presenta varios de sus títulos: Mil mariposas y un beso, El lucero guardián y su más reciente obra, Las creídas y yo.
En diálogo con Lo Más Caracol, la autora explicó que Las creídas y yo cuenta la historia de Antonela, una niña argentina que llega a Panamá junto a su familia. En su nuevo colegio debe enfrentar el bullying de sus compañeras, pero encuentra en la imaginación una vía de escape frente a la presión social de su entorno.
Natalini señala que el personaje de Antonela está inspirado en su hija Juana y que, a través del libro, busca acompañar a las jóvenes que atraviesan situaciones similares. La intención es que encuentren en esta historia herramientas para sobreponerse y fortalecerse.
Por su parte, Juan Vasallo Natalini presenta dos novelas: 5:14 y La ciudad ideal. La primera es un thriller psicológico que narra la historia de un joven atormentado por sus propios pensamientos y que, al borde del abismo, encuentra razones para seguir viviendo. En cuanto a La ciudad ideal, plantea una inquietante pregunta: ¿qué pasaría si el mundo viviera bajo un modelo de perfección absoluta?Giselle Garrido, prima de la familia, llega a la feria con el poemario Para mis afueras, de mis adentros. Se trata de una obra ilustrada, profundamente introspectiva, que invita a los lectores a conectar con sus emociones más íntimas. Recomendada a partir de los 13 años, Garrido cuenta que comenzó a escribir poesía desde los 15.
Las sinopsis
Mil mariposas y un beso (María Lorena Natalini)
Una historia entrañable de romance y amistad entre adolescentes. Sofía y Sara, dos amigas inseparables, verán transformada su relación con la llegada de Matías, quien las llevará a descubrir el amor con todas sus complejidades.
Las creídas y yo (María Lorena Natalini)
Novela juvenil que retrata la vida preadolescente con sus luces y sombras. Una historia que involucra a familias, amigos y educadores, y que plantea la búsqueda de la felicidad en medio de desafíos, ilusiones y desencantos.
5:14 (Juan Vasallo)
Un viaje introspectivo por la mente de Alan, un hombre marcado por sus decisiones. En medio de la desesperación, inicia un recorrido entre recuerdos y temores que lo enfrenta con su propia existencia.
La ciudad ideal (Juan Vasallo)
Una distopía que plantea un mundo donde la felicidad es obligatoria. En Edenia, todo está controlado: trabajos, relaciones y emociones. Pero cuando uno de sus ciudadanos se desvía, el sistema revela su verdadero costo.
Para mis afueras, de mis adentros (Giselle Garrido)
Un poemario ilustrado que explora emociones profundas a través de 50 textos cargados de sensibilidad. Una invitación a sanar, recordar y reencontrarse con uno mismo.
Carlos Castro Arias
En Caracol Radio desde 1993. Jefe de Gestión de Contenidos de Caracol Radio. Premio Nacional de Periodismo...