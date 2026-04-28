La Alcaldía de Ibagué ha recibido 3.800 quejas por inconformidades con la actualización catastral

Ibagué

Durante un debate de control político que se realizó en el Concejo de Ibagué las Secretarías de Hacienda y Planeación atendieron las inquietudes de cabildantes y ciudadanía, especialmente, frente a las peticiones, quejas y reclamos (PQR). Asimismo, permitió explicar el impacto de este proceso en la liquidación del impuesto predial.

Durante la sesión la administración municipal presentó de manera detallada los componentes técnicos de la actualización catastral, generando un escenario pedagógico para que los ciudadanos y los concejales comprendieran los aspectos metodológicos y su incidencia en el territorio.

“Dentro de las preguntas que nos hacen, está cómo va el tema de las PQR o peticiones o reclamaciones por parte de la ciudadanía, aclarándoles que esas peticiones llegaron a 3.800, de las cuales se ha procedido con 1.800, y en concordancia con el número de predios que tenemos en el Municipio, que son cerca de 262.000 predios, estas reclamaciones no llegan ni al 1 % de los predios que tenemos en la ciudad actualmente”, explicó Daniela Cabrera, secretaria de Planeación de Ibagué.

Asimismo, se reiteró que la actualización catastral realizada en 2025 proporcionó la información necesaria para llevar a cabo la liquidación del impuesto predial, fortaleciendo la gestión fiscal y promoviendo una mayor equidad tributaria.

“Este debate no busca polarizar, pero sí busca que aquellos que lo único que buscan es atacar una administración, atacar los procesos, nosotros lo que queremos es aclarar y darle una tranquilidad a la ciudad frente a este proceso, que de una forma directa nos impacta a todos”, afirmó por su parte el concejal William Santiago.